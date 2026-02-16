即月期指最後交易價26800升270點，成交38513張

即月期指最後交易價26800，升270點，高水94點，成交38513張。即月國指期貨最後交易價9096，升79點，高水26點，成交36088張。另外，即月科指期貨最後交易價5387，升39點，高水19點，成交63765張。
16/02/2026 12:46
