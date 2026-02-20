  • 會員
大國博弈
期貨新聞

20/02/2026 16:45

《外圍焦點》美國公布第四季GDP價格指數等數據

　　美股昨日（19日）全線收跌，標指幾乎回吐年內升幅，市場氣氛轉趨謹慎。市場拋售潮主要由私募信貸領域的流動性憂慮所觸發，迅速蔓延至金融板塊。道指收市跌267.5點或0.54%，報49395.16點；標普500指數跌19.42點或0.28%，報6861.89點；納指跌70.91點或0.31%，報22682.73點。港股方面，恒生指數收市報26413，跌292點或1.1%，成交1654億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚10:45pm，亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克參與一場關於經濟前景的座談會。

　　數據方面，今日5:00pm，歐元區公布2月綜合採購經理人指數，料由51.3升至51.5；2月服務業採購經理人指數料由51.6升至51.9。5:30pm，英國公布2月製造業採購經理人指數，料由51.8降至51.5；2月綜合採購經理人指數料由53.7降至53.2；2月服務業採購經理人指數料由54降至53.5。今晚9:30pm，美國公布第四季GDP價格指數，料由3.8%降至2.8%；第四季個人消費料由3.5%降至2.4%；12月個人消費料由0.5%降至0.3%；12月個人所得料維持於0.3%。10:45pm，美國公布2月製造業採購經理人指數，料維持於52.4；2月綜合採購經理人指數料由53升至53.1；2月服務業採購經理人指數料由52.7升至53。11:00pm，美國公布12月新屋銷售；2月密歇根大學消費者信心指數料由56.4升至57.3。
《經濟通通訊社20日專訊》

上一篇新聞︰20/02/2026 16:46  即月期指最後交易價２６４１２跌３８８點，成交９４２９８張

下一篇新聞︰20/02/2026 16:31  即月期指最後交易價２６４１２跌３８８點，低水１點

