即月期指最後交易價26412跌388點，成交94298張

即月期指最後交易價26412，跌388點，低水1點，成交94298張。即月國指期貨最後交易價8950，跌146點，低水10點，成交103138張。另外，即月科指期貨最後交易價5209，跌178點，低水3點，成交96973張。

《經濟通通訊社20日專訊》