20/02/2026 19:05
《日入而息》恒指馬年紅盤收跌292點，本港九九金馬年首日收升260元每両收報46685元
|陳茂波稱對馬年市況樂觀，將探索更多提升市場發展新舉措；港交所(00388)唐家成稱今年開局良好，488家企業正排隊上市，計劃年中落實第二階段收窄買賣價差；港交所陳翊庭稱續推創新衍生產品，拓固收、貨幣及大宗商品業務；港交所陳翊庭稱逾10間國際公司排隊上市，未來續優化上市框架
|馬年首個交易日，本港九九金每両收市價報46685元，高收260元；張德熙稱香港黃金交易所與阿里巴巴(09988)旗下亞博科技合作開發國際貴金屬交易平台；張德熙稱金價仍處牛市初中期，今年第二、三季有望挑戰每盎司6000美元水平
|滙控(00005)據報將裁減其美國債務資本市場團隊10%員工
|碧桂園(02007)清盤呈請遭駁回，暫已償還境外債2%本金
|稅務學會倡上調基本及已婚人士免稅額分別至14.5萬元、29萬元，建議樓價650萬元以下免稅；倡詳細考慮引入消費稅或增值稅，認同適度發長債
|本港最新失業率升至3.9%，孫玉菡稱部分行業就業情況持續受壓
|消息指政府最快明日公布長遠安置方案，收購呎價增至8000至逾1萬元
|阿里除夕發布千問3.5，Token價僅為Gemini 3的1/18；摩爾線程快速完成對阿里Qwen3.5模型全面適配
|據報月之暗面尋求新一輪融資目標估值100億美元
|機器人表演席捲春晚舞台，同款機器人被搶購
|豆包指除夕AI互動19億次，Seedance2.0為春晚提供技術支持
|「中國版SpaceX」漸成熟，「五箭齊發」衝刺上海科創板
|金融時報指英偉達即將敲定對OpenAI的300億美元投資
《即日市況》
|恒指馬年紅盤收跌292點報26413，科技龍頭捱沽資金換馬炒機械人大模型
《美元匯價》
|歐元最新報1.1764/68，日圓最新報155.39/40
《公司資訊》
|碧桂園(02007)清盤呈請遭駁回，暫已償還境外債2%本金
|愛德新能源(02623)今早開市前停牌，待發內幕消息
|威勝控股(03393)獲納入恒生綜合指數成份股
|中國抗體(03681)發表SM17臨床前研究，凸顯治療CRSwNP和IPF強大潛力
|六福(00590)泰國尚泰布吉購物中心店開業，擬進一步於曼谷及清邁等拓展布局
|港交所(00388)唐家成稱今年開局良好，488家企業正排隊上市，計劃年中落實第二階段收窄買賣價差；港交所陳翊庭稱續推創新衍生產品，拓固收、貨幣及大宗商品業務；港交所陳翊庭稱逾10間國際公司排隊上市，未來續優化上市框架
|蔚來汽車(09866)年初三單日換電總量達165,898次，五天內第三次刷歷史新高
|滙控(00005)據報將裁減其美國債務資本市場團隊10%員工
|張德熙稱香港黃金交易所與阿里巴巴(09988)旗下亞博科技合作開發國際貴金屬交易平台；
|阿里除夕發布千問3.5，Token價僅為Gemini 3的1/18；摩爾線程快速完成對阿里Qwen3.5模型全面適配
|據報月之暗面尋求新一輪融資目標估值100億美元
|騰訊元寶DAU超5000萬，MAU達1.14億
|紀惠集團銅鑼灣青年宿舍市傳4億沽出，持貨12年帳蝕近2.7億
《中國要聞》
|SWIFT指1月人民幣國際支付佔比3.13%，升前一位排第五
|全國1.3億人春節首次體驗AI購物，說了50億次「千問幫我」
|「中國版SpaceX」漸成熟，「五箭齊發」衝刺上海科創板
|字節跳動計劃在美國組建AI團隊，招聘近100人
|機器人表演席捲春晚舞台，同款機器人被搶購
|豆包指除夕AI互動19億次，Seedance2.0為春晚提供技術支持
《國際要聞》
|英國前王子安德魯涉公職人員行為不當被警方扣查
|美國與印尼達成貿易協議，將降低印尼商品關稅
|和平委員會召開首次會議，特朗普稱多國承諾提供資金援助加沙
|特朗普稱諾華正在美國建造11家工廠
《外圍經濟》
|英國1月零售銷售按月上升1.8%，增幅超預期
|美國上周新領失業救濟人數意外減至20.6萬；美國去年12月貿易逆差擴大近33%，去年全年收窄0.2%
|沃爾瑪第四季收入按年增5.6%，勝預期
|金融時報指英偉達即將敲定對OpenAI的300億美元投資
《其他消息》
|馬年首個交易日，本港九九金高開每両報46518元
|張德熙稱金價仍處牛市初中期，今年第二、三季有望挑戰每盎司6000美元水平
|陳茂波稱對馬年市況樂觀，將探索更多提升市場發展新舉措
|消息指政府已完成宏福苑業主問卷分析，快將公布長遠安置方案；消息指政府最快明日公布長遠安置方案，收購呎價增至8000至逾1萬元
|消息指沙頭角中英街最快3月以「團進團出」方式開放參觀，初期人數設上限
|甯漢豪稱強化版「招標妥」將更著重承建商資歷及質素
|何永賢稱為應對簡樸房條例，正研究增加市區過渡性房屋供應，盡量原區安頓受影響劏房戶
|稅務學會倡上調基本及已婚人士免稅額分別至14.5萬元、29萬元，建議樓價650萬元以下免稅；倡詳細考慮引入消費稅或增值稅，認同適度發長債
|廣東陽江市陽西縣發生4.0級地震，香港天文台接市民報告有震感
|本港最新失業率升至3.9%，孫玉菡稱部分行業就業情況持續受壓
|馬年首個交易日，本港九九金每両收市價報46685元，高收260元
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽