恒指期貨現貨月份未平倉合約總數140405張，增25711張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於上周五(20日)共為140405張，較前增25711張；若計入其他月份的未平倉合約，總數161307張，增30514張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|20/02(五)
|140405
|25711
|161307
|30514
|16/02(一)
|114694
|-28078
|130793
|-28307
|13/02(五)
|142772
|8573
|159100
|9649
|12/02(四)
|134199
|4287
|149451
|4647
|11/02(三)
|129912
|6053
|144804
|7636
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|20/02(五)
|46563
|1819
|56514
|2564
|16/02(一)
|44744
|-1010
|53950
|-1059
|13/02(五)
|45754
|899
|55009
|1319
|12/02(四)
|44855
|2745
|53690
|2784
|11/02(三)
|42110
|-339
|50906
|-479
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社23日專訊》
【你點睇？】日本眾議院大選結束，自民黨單獨贏得過半議席，你認為高市此後強勢執政，會否採取激進行動？北京會如何回應？► 立即投票