  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
2026-27年度財...
etnet專輯
期貨新聞

23/02/2026 16:31

即月期指最後交易價27071升659點，低水11點

　　即月期指最後交易價27071，升659點，低水11點，暫成交159404張。即月國指期貨最後交易價9196，升246點，低水1點，暫成交197703張。另外，即月科指期貨最後交易價5381，升172點，低水4點，暫成交170691張。
《經濟通通訊社23日專訊》

【你點睇？】政府擬收購宏福苑受災樓宇，你是否認同？► 立即投票

上一篇新聞︰23/02/2026 16:46  即月期指最後交易價２７０７１升６５９點，成交１６０４０６張

下一篇新聞︰23/02/2026 15:02  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８７７﹒５跌４５﹒…

其他
More

23/02/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２７１１７點，升４６點，高水３５點

23/02/2026 17:15  《外圍焦點》美國公布達拉斯製造業活動指數等數據

23/02/2026 09:15  期指高開３８８點報２６８００，國指期貨升１５４點報９１０４

23/02/2026 09:06  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８８６﹒８跌３６﹒…

23/02/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２３１６６１張增逾二萬七張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

預算前瞻 | 德勤建議單一家辦主體享統一8.25%利得稅率優...

23/02/2026 16:12

2026-27年度財政預算案

關稅戰下半場

23/02/2026 12:11

關稅戰

說說心理話

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區