即月期指最後交易價27071升659點，低水11點

即月期指最後交易價27071，升659點，低水11點，暫成交159404張。即月國指期貨最後交易價9196，升246點，低水1點，暫成交197703張。另外，即月科指期貨最後交易價5381，升172點，低水4點，暫成交170691張。

《經濟通通訊社23日專訊》