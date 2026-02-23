【夜期時段】即月期指最新報27117點，升46點，高水35點

即月期指在夜期時段開市報27084點，升13點，高水2點，最新報27117點，升46點，高水35點，合約成交790張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9196點，無升跌，低水1點，最新報9209點，升13點，高水12點，合約成交1064張。
《經濟通通訊社23日專訊》
【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇
23/02/2026 17:20
即月期指在夜期時段開市報27084點，升13點，高水2點，最新報27117點，升46點，高水35點，合約成交790張。
即月國指期貨在夜期時段開市報9196點，無升跌，低水1點，最新報9209點，升13點，高水12點，合約成交1064張。
《經濟通通訊社23日專訊》
【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇
下一篇新聞︰23/02/2026 17:15 《外圍焦點》美國公布達拉斯製造業活動指數等數據
23/02/2026 16:46 即月期指最後交易價２７０７１升６５９點，成交１６０４０６張
23/02/2026 16:31 即月期指最後交易價２７０７１升６５９點，低水１１點
23/02/2026 15:02 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８７７﹒５跌４５﹒…
23/02/2026 09:15 期指高開３８８點報２６８００，國指期貨升１５４點報９１０４
23/02/2026 09:06 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８８６﹒８跌３６﹒…
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON