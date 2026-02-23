【夜期時段】即月期指最新報27117點，升46點，高水35點

即月期指在夜期時段開市報27084點，升13點，高水2點，最新報27117點，升46點，高水35點，合約成交790張。



即月國指期貨在夜期時段開市報9196點，無升跌，低水1點，最新報9209點，升13點，高水12點，合約成交1064張。

《經濟通通訊社23日專訊》