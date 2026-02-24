《日入而息》長和反對巴拿馬政府強行接管兩港口，渣打去年列帳基準稅前溢利升16%

長和(00001)旗下巴拿馬港口公司斥巴拿馬政府接管港口之舉非法，將需為任何損失負責；長和反對巴拿馬政府強行接管兩港口，保留一切對相關方追究權利；馬士基稱已在巴拿馬巴爾博亞港開始臨時運營，期限最長18個月；外交部指方在巴拿馬港口問題上的立場明確，堅決維護企業合法權益；特區政府嚴正抗議巴拿馬政府強行接管兩個港口，嚴重破壞國際貿易規則