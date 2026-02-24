  • 會員
期貨新聞

24/02/2026 19:00

《日入而息》長和反對巴拿馬政府強行接管兩港口，渣打去年列帳基準稅前溢利升16%

長和(00001)旗下巴拿馬港口公司斥巴拿馬政府接管港口之舉非法，將需為任何損失負責；長和反對巴拿馬政府強行接管兩港口，保留一切對相關方追究權利；馬士基稱已在巴拿馬巴爾博亞港開始臨時運營，期限最長18個月；外交部指方在巴拿馬港口問題上的立場明確，堅決維護企業合法權益；特區政府嚴正抗議巴拿馬政府強行接管兩個港口，嚴重破壞國際貿易規則
渣打(02888)去年列帳基準之除稅前溢利按年升16%，末期息49美仙；去年香港區除稅前基本溢利增40%；去年第四季除稅前列帳基準溢利按年升2%至8.14億美元；公布新一輪15億美元回購計劃，有形股東權益回報目標高於12%；去年淨息差收窄3個基點，信貸減值支出6.76億美元
數碼通(00315)中期純利升8.4%至2.8億元，派息14.5仙；料全財年資本支出按年錄雙位數跌幅
東亞銀行(00023)據報正出售原由陳紅天持有的歌賦山道豪宅，作價10億元
國泰航空(00293)1月載客量按年升11%，載貨量升5%
證監會稱獲頒強制令凍結港交所(00388)前上市科助理副總裁陳政華等人英國資產
據報香港穩定幣支付公司「RedotPay」擬赴美IPO上市，募資逾10億美元
百度(09988)蘿蔔快跑擴大在港測試範圍，反映自動駕駛跨越核心社區；內地大廠大派開工利是，百度紅包最高2026元，騰訊400元，雷軍親自發放
三菱等20家日本實體遭中國列入出口管制名單，禁輸送兩用物項；斯巴魯等20家日本實體被中國列關注名單，兩用物項出口要交書面承諾
德國總理默茨明訪華，中國外交部表示願深化務實合作；中國商務部表示德國總理默茨將率約30家頭部企業高管隨訪；德國總理默茨明抵北京正式訪問，將赴杭州訪宇樹科技
DeepSeek被指違規使用英偉達芯片，外交部表示已多次表明立場；路透表示美方指DeepSeek用Blackwell訓練AI模型；Anthropic指控三家中企違規蒸餾其AI模型，包括DeepSeek稀宇及月之暗面

《即日市況》
　恒指全日跌491點收報26590，北水回歸，藥股包辦藍籌跌幅頭兩位
　
《深滬股市》　
滬綜指馬年紅盤收升0.87%，兩市成交破2.2萬億
　　　
《美元匯價》
歐元最新報1.1788/89，日圓最新報155.84/87
　
《公司業績》　
渣打(02888)去年列帳基準之除稅前溢利按年升16%，末期息49美仙；去年香港區除稅前基本溢利增40%；去年第四季除稅前列帳基準溢利按年升2%至8.14億美元；公布新一輪15億美元回購計劃，有形股東權益回報目標高於12%；去年淨息差收窄3個基點，信貸減值支出6.76億美元
豐盛生活服務(00331)中期純利跌10.6%至2.2億元，息18.9仙
數碼通(00315)中期純利升8.4%至2.8億元，派息14.5仙；料全財年資本支出按年錄雙位數跌幅
　
《公司資訊》　
國泰航空(00293)1月載客量按年升11%，載貨量升5%
京東(09618)正在港申請保險顧問系列商標
百度(09988)蘿蔔快跑擴大在港測試範圍，反映自動駕駛跨越核心社區；內地大廠大派開工利是，百度紅包最高2026元，騰訊400元，雷軍親自發放
長江生命科技(00775)成立科學顧問委員會，委任高永文為主席
上實集團與國泰海通(02611)設立滬港新興產業基石基金，目標總規模30億元
吉利(00175)CEO淦家閱稱摒棄內捲式惡性競爭，上半年發布i-HEV智能雙擎技術
小鵬汽車(09868)何小鵬發新年開工信表示物理AI+全球化，今年必須打透
恒生指數公司表示若東風集團私有化建議條件達成或獲豁免，3月10日將從指數剔除
港鐵(00066)荃灣綫新信號系統完成測試，3月15日啟用
周大福(01929)北京門店據報下月上旬漲價，一款金手鏈漲幅超33%
長和(00001)旗下巴拿馬港口公司斥巴拿馬政府接管港口之舉非法，將需為任何損失負責；長和反對巴拿馬政府強行接管兩港口，保留一切對相關方追究權利
新世界(00017)K11 MUSEA春節黃金周人流按年升10%，創開業以來農曆新年假期新高
海致科技(02706)夥智譜(02513)訂合作協議，涉模型訓練等領域合作
康希諾生物(06185)腦膜炎疫苗獲內地藥品補充申請批准通知書
灣區發展(00737)附屬認購結構性存款產品，涉資共6.2億人民幣
據報香港穩定幣支付公司「RedotPay」擬赴美IPO上市，募資逾10億美元
聯邦制藥(03933)附屬一款注射液完成中國超重或肥胖II期臨床研究
非凡領越(00933)Clarks於葡萄牙法魯名品奧特萊斯開設新店
東亞銀行(00023)據報正出售原由陳紅天持有的歌賦山道豪宅，作價10億元
創勝集團(06628)高級領導團隊成員將參加奧本海默第36屆年度醫療健康生命科學大會
復宏漢霖(02696)與KGBio訂立修訂及部分終止協議
德泰新能源集團(00559)考慮收購澳門一間酒店，不知悉股價波動原因
康哲藥業(00867)旗下德鎂醫藥一款針對特應性皮炎產品上市申請獲內地當局受理
東陽光藥(06887)國家藥品監督管理局藥品審評中心正式受理單克隆抗體新藥臨床試驗申請
　
《中國要聞》　
內地春節假期1779.6萬人次出入境，外國人日均增21.8%；春節假期全社會超28億人次跨區域流動創新高，同比增8.2%；春節假期新能源汽車日均充電量同比增52%，創歷史新高；春節假期全國鐵路載客1.21億人次，同比增11.5%
春節假期海南離島免稅銷售金額逾27億元，同比增超30%；海南春節假期接待遊客人次同比增近29%，遊客總花費增近31%；海南表示到今年底力爭形成4-5個人工智能行業應用示範
內地春節檔收官票房超57.5億元，觀影人次1.2億
內地汽柴油價每噸分別上調175元、170元，年內三連漲
廣東未來十年經濟總量達25.8萬億元左右，著力為創新與探索「鬆綁」
最高法指去年全國法院受理證券糾紛2.7萬件，同比增64%；今年將制定證券市場內幕交易等民事賠償司法解釋；加強研究應對互聯網金融、虛擬貨幣等新型金融案件；支持投資者保護機構對退市公司等提起訴訟
人行5260億逆回購利率持平，淨回籠9264億；人行預告明日續做6000億元MLF，增量3000億；內地2月LPR連續九個月不變，5年期以上3.5%，1年期3%；東方金誠指LPR暫缺乏下調動力，二季度或有政策性降息
大眾點評指春節期間「必吃榜」上煙火小店訂單量同比翻倍
今年以來以舊換新銷售額超2045億元，惠及逾3053萬人次
中信證券指中國腦機接口行業將迎來DeepSeek時刻
DeepSeek被指違規使用英偉達芯片，外交部表示已多次表明立場；路透表示美方指DeepSeek用Blackwell訓練AI模型；Anthropic指控三家中企違規蒸餾其AI模型，包括DeepSeek稀宇及月之暗面
藍天格銳案逾6萬枚比特幣跨國索償程序啟動，逾1.13萬中國受害者申請僅佔整體8.8%
智元機器人入股具身智能時代算力平台輝羲智能
宇樹科技發布四足機器人Unitree As2，空載續航超4小時，負載15公斤續航超13公里
華為董事長梁華稱去年銷售收入超8800億元人民幣；榮耀據報將推出首款人形機器人
SHEIN創始人許仰天稱將斥逾100億在廣東建設智慧供應鏈總部
　
《寶島快訊》　
台股收升2.8%報34700點創新高，台積電飆1965元新台幣天價
　
《大國博弈》　
德國總理默茨明訪華，中國外交部表示願深化務實合作；中國商務部表示德國總理默茨將率約30家頭部企業高管隨訪；德國總理默茨明抵北京正式訪問，將赴杭州訪宇樹科技
三菱等20家日本實體遭中國列入出口管制名單，禁輸送兩用物項；斯巴魯等20家日本實體被中國列關注名單，兩用物項出口要交書面承諾
外交部指中美就特朗普訪華事宜保持著溝通；中國商務部表示將視情調整針對美方芬太尼和對等關稅的反制措施
馬士基稱已在巴拿馬巴爾博亞港開始臨時運營，期限最長18個月；外交部指方在巴拿馬港口問題上的立場明確，堅決維護企業合法權益；特區政府嚴正抗議巴拿馬政府強行接管兩個港口，嚴重破壞國際貿易規則
　
《國際要聞》　
朝中社表示金正恩胞妹金與正升任勞動黨中央委員會部長
日本政府要求美國維持此前約定的關稅待遇
墨西哥毒梟被斃引發暴力，美墨跨境物流全線受阻
特朗普政府考慮對六個行業徵收國家安全關稅；特朗普新10%全球關稅正式生效，15%關稅尚未落實；聯邦快遞提出訴訟，要求美國全額退還關稅；美國民主黨議員提交法案，要求特朗普政府180天內全額退還關稅
　
《外圍經濟》　
歐洲1月新車銷量較去年同期下降3.5%，特斯拉銷量連續13個月下跌
花旗上調標普500指數目標至7700點
甲骨文股價下跌，報道稱合資企業Stargate陷入困境
黑天鵝之父指軟件產業有破產和市場波動之虞
　
《其他消息》　
李家超稱香港經濟穩步向前，積極對接國家「十五五」規劃
消息指政府計劃撥款1至2億元成立北都城鄉共融基金，推動鄉郊文化旅遊
政府公布《香港鐵路標準》並成立審批組提速增效，保留本港沿用標準及引入國標
政府計劃開設首長級職位擔任駐吉隆坡經貿辦處長
貿發局及科技園公司率團赴西班牙參與世界移動通訊大會，首次參與4YFN展會
地政總署表示青衣電動車充電站用地以1245萬批予中國石油國際事業香港
消防處去年巡查44.7萬次，提檢控約3460次
紫荊文化旗下公司中標紅磡海濱用地，三年租金133萬打造文娛新地標
屯門南延線項目下屯門游泳池重置工程完成，騰出舊址興建第16區站
利嘉閣上調全年樓價升幅預測達15%，年內工商舖市場見底回穩
美聯馬泰陽稱金馬年開局已搭建「極佳舞台」，集團將繼續增兵擴充；美聯黃建業稱今年樓市已成為真正「陽春市」，預計全年價量齊升樓價料升10%
GUM指2月強積金綜合指數微升0.1%，人均賺336元
證監會稱獲頒強制令凍結港交所(00388)前上市科助理副總裁陳政華等人英國資產
投資者黎永滔持有的旺角文華商場委託仲量聯行代理放售
澳門農曆新年黃金周旅客量逾155萬人次，年初三單日旅客量創新高
宏利新加坡簽署售出3億美元人壽保單，打破健力士世界紀錄

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

