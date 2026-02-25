  • 會員
期貨新聞

25/02/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數66473張，減43637張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為66473張，較前減43637張；若計入其他月份的未平倉合約，總數167662張，減6740張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
24/02(二)66473-43637167662-6740
23/02(一)110110-3029517440213095
20/02(五)1404052571116130730514
16/02(一)114694-28078130793-28307
13/02(五)14277285731591009649

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
24/02(二)15216-1039152160695
23/02(一)25607-2095651465-5049
20/02(五)465631819565142564
16/02(一)44744-101053950-1059
13/02(五)45754899550091319

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社25日專訊》

