25/02/2026 16:31

即月期指最後交易價26758升199點，低水8點

　　即月期指最後交易價26758，升199點，低水8點，暫成交88924張。即月國指期貨最後交易價9035，升41點，平水，暫成交127112張。另外，即月科指期貨最後交易價5259，跌3點，低水2點，暫成交157723張。
《經濟通通訊社25日專訊》

