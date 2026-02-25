即月期指最後交易價26758升199點，低水8點

即月期指最後交易價26758，升199點，低水8點，暫成交88924張。即月國指期貨最後交易價9035，升41點，平水，暫成交127112張。另外，即月科指期貨最後交易價5259，跌3點，低水2點，暫成交157723張。

《經濟通通訊社25日專訊》