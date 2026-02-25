即月期指最後交易價26758升199點，成交88924張

即月期指最後交易價26758，升199點，低水8點，成交88924張。即月國指期貨最後交易價9035，升41點，平水，成交127844張。另外，即月科指期貨最後交易價5259，跌3點，低水2點，成交158023張。
《經濟通通訊社25日專訊》
【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇
25/02/2026 16:46
