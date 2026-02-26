3月期指最後交易價26367跌381點，成交97701張

是日期指結算，即月期指估計結算價為26587，即月國指期貨估計結算價為8898，而即月科指期貨估計結算價為5162。



3月期指最後交易價26367，跌381點，低水14點，成交97701張。3月國指期貨最後交易價8821，跌230點，高水7點，成交135901張。另外，3月科指期貨最後交易價5123，跌151點，高水14點，成交203498張。

《經濟通通訊社26日專訊》