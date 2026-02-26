  • 會員
關稅戰
期貨新聞

26/02/2026 16:46

3月期指最後交易價26367跌381點，成交97701張

　　是日期指結算，即月期指估計結算價為26587，即月國指期貨估計結算價為8898，而即月科指期貨估計結算價為5162。

　　3月期指最後交易價26367，跌381點，低水14點，成交97701張。3月國指期貨最後交易價8821，跌230點，高水7點，成交135901張。另外，3月科指期貨最後交易價5123，跌151點，高水14點，成交203498張。
《經濟通通訊社26日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

預算迴響 | 仲量聯行曾煥平︰調高豪宅印花稅莫名其妙，相信對...

26/02/2026 15:01

2026-27年度財政預算案

印尼押注加沙，惹外交轉向關注

26/02/2026 13:35

大國博弈

關稅戰｜美貿易代表格里爾：對華關稅鎖定35％至50％區間不變

26/02/2026 09:40

關稅戰

