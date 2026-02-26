【夜期時段】3月期指最新報26377點，升10點，低水4點

是日期指結算，3月期指在夜期時段開市報26378點，升11點，低水3點，最新報26377點，升10點，低水4點，合約成交508張。

3月國指期貨在夜期時段開市報8840點，升19點，高水26點，最新報8826點，升5點，高水12點，合約成交897張。

《經濟通通訊社26日專訊》