期貨新聞

26/02/2026 17:20

【夜期時段】3月期指最新報26377點，升10點，低水4點

　　是日期指結算，3月期指在夜期時段開市報26378點，升11點，低水3點，最新報26377點，升10點，低水4點，合約成交508張。
　　3月國指期貨在夜期時段開市報8840點，升19點，高水26點，最新報8826點，升5點，高水12點，合約成交897張。
《經濟通通訊社26日專訊》

