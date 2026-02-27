恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數224248張增逾四萬三張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為224248張，較前增43706張；若計入其他月份的未平倉合約，總數247605張，增44173張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|26/02(四)
|224248
|43706
|247605
|44173
|25/02(三)
|39066
|-46221
|242498
|-7629
|24/02(二)
|85287
|-72644
|250127
|-4250
|23/02(一)
|157931
|-61377
|254377
|-15823
|20/02(五)
|219308
|58943
|270200
|71323
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|26/02(四)
|64676
|-2566
|83442
|-3883
|25/02(三)
|13918
|-11403
|101243
|-4405
|24/02(二)
|25321
|-19847
|105648
|5561
|23/02(一)
|45168
|-26552
|100087
|-6422
|20/02(五)
|71720
|11645
|106509
|16765
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社27日專訊》
