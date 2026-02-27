  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
期貨新聞

27/02/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數224248張增逾四萬三張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為224248張，較前增43706張；若計入其他月份的未平倉合約，總數247605張，增44173張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
26/02(四)2242484370624760544173
25/02(三)39066-46221242498-7629
24/02(二)85287-72644250127-4250
23/02(一)157931-61377254377-15823
20/02(五)2193085894327020071323

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
26/02(四)64676-256683442-3883
25/02(三)13918-11403101243-4405
24/02(二)25321-198471056485561
23/02(一)45168-26552100087-6422
20/02(五)717201164510650916765

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社27日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰27/02/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２３５０８３張，增逾萬二張

下一篇新聞︰27/02/2026 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１３３１９５張，增１６７０６張

其他
More

26/02/2026 19:10  《再戰明天》美國公布ＰＰＩ等數據，信義系公布業績

26/02/2026 19:05  《日入而息》百度上季經調整淨利潤跌42%至39億元人幣勝預期；孫東稱成立AI+委員會引領產業發展

26/02/2026 17:30  《外圍焦點》歐元區公布消費者信心指數，美國公布申請失業救濟…

26/02/2026 17:20  【夜期時段】３月期指最新報２６３７７點，升１０點，低水４點

26/02/2026 16:46  ３月期指最後交易價２６３６７跌３８１點，成交９７７０１張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 滙豐特選客戶3個月港元定存息率高達2.45厘

26/02/2026 18:02

貨幣攻略

說說心理話

印尼押注加沙，惹外交轉向關注

26/02/2026 13:35

大國博弈

關稅戰｜美貿易代表格里爾：對華關稅鎖定35％至50％區間不變

26/02/2026 09:40

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區