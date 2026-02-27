恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數235083張，增逾萬二張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為235083張，較前增12417張；若計入其他月份的未平倉合約，總數263424張，增12509張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|26/02(四)
|235083
|12417
|263424
|12509
|25/02(三)
|69466
|-57406
|320381
|-5419
|24/02(二)
|126872
|-71778
|325800
|12968
|23/02(一)
|198650
|-33011
|312832
|5957
|20/02(五)
|231661
|27824
|306875
|31908
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|26/02(四)
|130200
|-6645
|150761
|-6589
|25/02(三)
|30235
|-39020
|187585
|-3277
|24/02(二)
|69255
|-55071
|190862
|-376
|23/02(一)
|124326
|-12308
|191238
|2959
|20/02(五)
|136634
|2345
|188279
|1365
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社27日專訊》
【你點睇？】政府發表新一份財政預算案，你是否滿意？你最滿意哪項措施？► 立即投票