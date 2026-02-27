  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
香港周圍遊
etnet專輯
期貨新聞

27/02/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數235083張，增逾萬二張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為235083張，較前增12417張；若計入其他月份的未平倉合約，總數263424張，增12509張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
26/02(四)2350831241726342412509
25/02(三)69466-57406320381-5419
24/02(二)126872-7177832580012968
23/02(一)198650-330113128325957
20/02(五)2316612782430687531908

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
26/02(四)130200-6645150761-6589
25/02(三)30235-39020187585-3277
24/02(二)69255-55071190862-376
23/02(一)124326-123081912382959
20/02(五)13663423451882791365

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社27日專訊》

【你點睇？】政府發表新一份財政預算案，你是否滿意？你最滿意哪項措施？► 立即投票

下一篇新聞︰27/02/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２２４２４８張增逾四萬三張

其他
More

27/02/2026 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１３３１９５張，增１６７０６張

26/02/2026 19:10  《再戰明天》美國公布ＰＰＩ等數據，信義系公布業績

26/02/2026 19:05  《日入而息》百度上季經調整淨利潤跌42%至39億元人幣勝預期；孫東稱成立AI+委員會引領產業發展

26/02/2026 17:30  《外圍焦點》歐元區公布消費者信心指數，美國公布申請失業救濟…

26/02/2026 17:20  【夜期時段】３月期指最新報２６３７７點，升１０點，低水４點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 滙豐特選客戶3個月港元定存息率高達2.45厘

26/02/2026 18:02

貨幣攻略

說說心理話

印尼押注加沙，惹外交轉向關注

26/02/2026 13:35

大國博弈

關稅戰｜美貿易代表格里爾：對華關稅鎖定35％至50％區間不變

26/02/2026 09:40

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區