期貨新聞

27/02/2026 17:20

【夜期時段】即月期指最新報26633點，升25點，高水2點

　　即月期指在夜期時段開市報26617點，升9點，低水14點，最新報26633點，升25點，高水2點，合約成交346張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報8876點，跌3點，高水17點，最新報8882點，升3點，高水23點，合約成交676張。
《經濟通通訊社27日專訊》

