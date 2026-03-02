即月期指最後交易價25887跌721點，低水173點

即月期指最後交易價25887，跌721點，低水173點，暫成交128929張。即月國指期貨最後交易價8654，跌225點，低水48點，暫成交133871張。另外，即月科指期貨最後交易價4965，跌176點，低水24點，暫成交183430張。

《經濟通通訊社2日專訊》