即月期指最後交易價25887跌721點，低水173點

即月期指最後交易價25887，跌721點，低水173點，暫成交128929張。即月國指期貨最後交易價8654，跌225點，低水48點，暫成交133871張。另外，即月科指期貨最後交易價4965，跌176點，低水24點，暫成交183430張。
《經濟通通訊社2日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
02/03/2026 16:31
即月期指最後交易價25887，跌721點，低水173點，暫成交128929張。即月國指期貨最後交易價8654，跌225點，低水48點，暫成交133871張。另外，即月科指期貨最後交易價4965，跌176點，低水24點，暫成交183430張。
《經濟通通訊社2日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
下一篇新聞︰02/03/2026 15:06 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６７９５﹒５跌９３﹒…
02/03/2026 09:15 期指低開３４１點報２６２６７，國指期貨跌１０１點報８７７８
02/03/2026 09:03 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８２５﹒５跌６３﹒…
02/03/2026 08:29 【中東戰火】美以襲擊伊朗後避險情緒急升，道指期貨跌超過500點
02/03/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２２１４９５張，減逾萬三張
02/03/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２２４５６７張，增３１９張
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON