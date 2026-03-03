  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
期貨新聞

03/03/2026 09:15

期指高開263點報26150，國指期貨升95點報8749

　　期指高開263點報26150，國指期貨高開95點報8749，科指期貨高開51點報5016。
《經濟通通訊社3日專訊》

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

下一篇新聞︰03/03/2026 09:02  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６８７０﹒７５跌１７…

其他
More

03/03/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２２７２６３張增５７６８張

03/03/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２３６２１０張，增逾萬一張

03/03/2026 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１４８８４１張，增１５６１８張

02/03/2026 19:25  《再戰明天》歐元區公布ＣＰＩ，創科實業公布業績

02/03/2026 19:23  《日入而息》中東局勢動盪恒指全日挫570點，MINIMAX去年虧損擴至逾18億美元

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 富融銀行推兩周港元定存高達25厘，PAOban...

02/03/2026 16:11

貨幣攻略

【兩會在即】巴克萊：中國可能在全國人大會議期間降息降準

02/03/2026 15:50

聚焦兩會2026

說說心理話

財政預算案見層次

02/03/2026 13:05

2026-27年度財政預算案

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區