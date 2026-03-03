期指高開263點報26150，國指期貨升95點報8749

期指高開263點報26150，國指期貨高開95點報8749，科指期貨高開51點報5016。
《經濟通通訊社3日專訊》
03/03/2026 09:15
