照顧者 情緒健康
期貨新聞

03/03/2026 19:32

《再戰明天》中國召開全國政協會議，美國公布ADP就業變動

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中國全國政協會議3月4日召開
▷ 美國3月4日公布2月ADP就業變動數據
▷ 多國3月4日公布PMI等經濟數據

　　中國召開全國政協會議，及美國公布ADP就業變動，料為周三（4日）市場焦點。

　　各國重要經濟活動方面，中國全國人大會議定於3月5日在北京召開，政協會議3月4日召開。本港時間周三晚6:45pm，歐洲央行執委奇波洛內將在歐洲投資銀行論壇數字歐元會議上發言。7:00pm，歐洲央行銀行監管委員會委員蒙塔涅爾在國際金融協會(IIF)增長與競爭力圓桌會議上致開幕辭。9:30pm，歐洲央行副總裁德金多斯在馬丁．沃爾夫講座「自由世界秩序的危機」上致開幕辭。
　
*中國、美國、德國、英國及歐元區公布PMI*
　　 
　　數據方面，周三8:30am（本港時間．下同），香港公布2月採購經理人指數。同一時間，澳洲公布第四季國內生產總值，年率升幅料由2.1%擴大至2.2%，經季節調整季率升幅料由0.4%擴大至0.7%。9:30am，中國公布2月製造業採購經理人指數，料由49.3降至49.2；2月非製造業採購經理人指數料由49.4升至49.7；2月綜合採購經理人指數。1:00pm，日本公布2月消費者信心指數，料由37.9升至38.2。4:30pm，香港公布1月零售銷售，年率升幅料由6.6%收窄至4.2%。4:55pm，德國公布2月綜合採購經理人指數，料由52.1升至53.1；2月服務業採購經理人指數料由52.4升至53.4。5:00pm，歐元區公布2月綜合採購經理人指數，料由51.3升至51.9；2月服務業採購經理人指數料由51.6升至51.8。5:30pm，英國公布2月綜合採購經理人指數，料由53.7升至53.9；2月服務業採購經理人指數料由54降至53.9。6:00pm，歐元區公布1月生產者物價指數，年率跌幅料由2.1%擴大至2.6%，月率料由下滑0.3%改善至升0.2%；1月失業率料維持於6.2%。9:15pm，美國公布2月ADP就業變動，料由2.2萬升至5萬。10:45pm，美國公布2月綜合採購經理人指數，料由53降至52.3；2月服務業採購經理人指數料由52.7降至52.3。

　　在本港，明日公布業績的公司有:統一企業中國(00220)、山水水泥(00691)等。
《經濟通通訊社3日專訊》

