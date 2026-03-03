《美指期貨》市場擔心美國在伊朗陷入泥沼，納指期貨一度跌超過2%

中東戰火持續，市場擔心美國在伊朗陷入泥沼，納指期貨一度跌超過2%，報24521.5點。
截至香港時間17:05，納指期貨現跌484.25點或1.94%，報24541點。
道指期貨跌727點或1.49%，報48218點。
標普500指數期貨跌102.75點或1.49%，報6785.5點。
《經濟通通訊社3日專訊》
03/03/2026 17:23
