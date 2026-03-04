《日入而息》中資金融機構傳削中東債務資產敞口防風險，新世界與黑石注資談判傳遇阻

人大發言人婁勤儉表示會議期間舉行經濟、民生、外交三場記者會；婁勤儉稱「十五五」規劃綱要草案提請大會審查批準並公布實施；中國必將是外商理想、安全、有為的投資目的地；中央將繼續出台更多惠港政策措施；中方願同歐方打造更多合作議程；人形機器人應用場景拓展，讓人看到無限可能；促進民營經濟發展基本方針政策不能變也不會變；堅持擴大內需戰略基點，優化以舊換新政策；高度關注伊朗局勢，任何國家不能在世界上我行我素；台灣問題是中國內政，絕不允許外部勢力干涉