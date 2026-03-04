  • 會員
期貨新聞

04/03/2026 19:41

《日入而息》中資金融機構傳削中東債務資產敞口防風險，新世界與黑石注資談判傳遇阻

彭博指部分中資金融機構削減中東債務資產敞口，以防範風險
彭博表示黑石與新世界(00017)注資談判陷入僵局，因鄭氏家族不願放棄控制權
英國金融時報表示美國正考慮是否允許騰訊(00700)保留其遊戲公司股權
馬雲與阿里(09988)、螞蟻管理層現身杭州雲谷學校，交流AI發展與機遇；阿里千問負責人林俊暘宣布離職，屬最年輕P10級技術主管
彭博表示小米(01810)林斌購邁阿密海豚隊1%股份，球隊估值125億美元；雷軍稱推動通用人形機器人應用，建設汽車智能化技術標準
本港2月PMI升至53.3創三年高，連續7個月改善；本港1月零售業總銷貨價值臨時統計按年升5.5%，勝預期
金管局表示銀行業將延長受影響人士各類貸款還款寬限期及支援按揭安排；中銀香港表示受影響客戶現有按揭、私人貸款及信用卡還款寬限期延長6個月至11月底
夏寶龍會見李家超，讚揚特區政府工作取得成效，冀制定好香港首個五年規劃；李家超感謝夏寶龍對香港特區指導和關心
全國人大會議明日上午開幕，12日下午閉幕，會期8天；全國人大議程11項，審查「十五五」規劃，審議生態環境法典等
人大發言人婁勤儉表示會議期間舉行經濟、民生、外交三場記者會；婁勤儉稱「十五五」規劃綱要草案提請大會審查批準並公布實施；中國必將是外商理想、安全、有為的投資目的地；中央將繼續出台更多惠港政策措施；中方願同歐方打造更多合作議程；人形機器人應用場景拓展，讓人看到無限可能；促進民營經濟發展基本方針政策不能變也不會變；堅持擴大內需戰略基點，優化以舊換新政策；高度關注伊朗局勢，任何國家不能在世界上我行我素；台灣問題是中國內政，絕不允許外部勢力干涉
王滬寧作政協工作報告聚焦「十五五」規劃建言獻策；58同城姚勁波稱提高個稅減免幅度，激活改善性住房需求；周鴻禕稱聚焦人工智能「六力模型」建設，推動智能體規模應用；政協委員張懿宸稱鼓勵併購基金參與產業整合，優化退出機制；清華大學國家金融研究院院長田軒稱延長A股交易時間，先與港股同步；董明珠稱AI對製造業是賦能，今年格力將保持分紅力度
中國外交部表示維護霍爾木茲海峽一帶安全穩定符合國際利益；外交部表示又有470餘名中國公民安全撤離伊朗；中遠海運即日起暫停霍爾木茲海峽相關航線新訂艙業務；迪拜機場有限度恢復運作，飛往中國首架航機今晚抵廣州
內地2月官方製造業PMI降至49%遜預期，創四個月最低；機構指官方PMI續降表明經濟仍存下行壓力，密切關注地緣政治變化；atingDog內地2月製造業PMI升至52.1，大勝預期並創逾五年高；RatingDog內地2月服務業PMI升至56.7，創33個月最高
韓國KOSPI指數收市下跌逾12%，創有紀錄以來最大單日跌幅；及海灣局勢影響，韓股周二沽空交易金額達2.46萬億韓元

《即日市況》
亞太股災港股牛熊線築最後防線，恒指收跌518點報25249，北水稍流出
　
《深滬股市》　
滬綜指收跌0.98%連挫兩日，兩市成交縮24%
　　
《美元匯價》
歐元最新報1.1609/13，日圓最新報157.14/15
　　
《公司業績》　
統一企業(00220)去年純利升10.9%至20.5億人幣，派息47.47分人幣
　　
《公司資訊》　
商湯(00020)推出「可編輯」AI PPT，可針對指定頁面手動修改
聯交所指聯眾(06899)上午11時59分起停牌；中途停牌，停牌前報0.23元無升跌
英國金融時報表示美國正考慮是否允許騰訊(00700)保留其遊戲公司股權
比亞迪(01211)明公布第二代刀片電池及閃充技術，此前形容屬「顛覆性」
彭博表示小米(01810)林斌購邁阿密海豚隊1%股份，球隊估值125億美元；雷軍稱推動通用人形機器人應用，建設汽車智能化技術標準
信置(00083)合作發展日出康城項目海堤灣下周開放示範單位，最快本月開價
宏安地產(01243)鴨脷洲PORTO上樓書，全盤提供174伙單位
永義堅尼地城海嵎首推48伙招標即沽清，套現逾4.1億元
鷹君(00041)主席羅嘉瑞家族斥5540萬於二手市場掃貨，包括堅尼地城泓都及藍田匯景花園等
馬雲與阿里(09988)、螞蟻管理層現身杭州雲谷學校，交流AI發展與機遇；阿里千問負責人林俊暘宣布離職，屬最年輕P10級技術主管
彭博表示黑石與新世界(00017)注資談判陷入僵局，因鄭氏家族不願放棄控制權
交行(03328)董事長任德奇稱有信心銀行業息差在政策支持下企穩
寧德時代(03750)董事長談新能源產業，把中國產品賣到全世界
吉利(00175)董事長李書福：汽車行業「反內捲」效果明顯
英國《金融時報》指貝萊德財團續洽購長和(00001)41個港口，料明年中完成交易
漢港控股(01663)主席汪林冰增持公司1127.6萬股
同源康醫藥(02410)完成H股全流通
中國電力(02380)今年1月合併總售電量按年增加4.79%
賽目科技(02571)向中證監提交備案申請H股全流通，目標於今年7月8日或之前恢復公眾持股量
和黃醫藥(00013)在中、美啟動第二款抗體靶向偶聯藥物1或2A期臨床試驗
萬科(02202)傳與銀行達成協議，境內貸款利率下調約100個基點
中慧生物(02627)美國食品藥物監督管理局已許可在研mRNA猴痘疫苗臨床研究用新藥申請
工銀亞洲推出「e開戶」新客定存年利率3.8厘優惠
IF椰子水(06603)被質疑添加外源糖，公司強烈譴責炒作不實信息
渤海銀行(09668)屈宏志兼任銀行首席合規官，任期自3月4日起
　　
《中國要聞》　
全國人大會議明日上午開幕，12日下午閉幕，會期8天；全國人大議程11項，審查「十五五」規劃，審議生態環境法典等
人大發言人婁勤儉表示會議期間舉行經濟、民生、外交三場記者會；婁勤儉稱「十五五」規劃綱要草案提請大會審查批準並公布實施；中國必將是外商理想、安全、有為的投資目的地；中央將繼續出台更多惠港政策措施；中方願同歐方打造更多合作議程；人形機器人應用場景拓展，讓人看到無限可能；促進民營經濟發展基本方針政策不能變也不會變；堅持擴大內需戰略基點，優化以舊換新政策；高度關注伊朗局勢，任何國家不能在世界上我行我素；台灣問題是中國內政，絕不允許外部勢力干涉
王滬寧作政協工作報告聚焦「十五五」規劃建言獻策；58同城姚勁波稱提高個稅減免幅度，激活改善性住房需求；周鴻禕稱聚焦人工智能「六力模型」建設，推動智能體規模應用；政協委員張懿宸稱鼓勵併購基金參與產業整合，優化退出機制；清華大學國家金融研究院院長田軒稱延長A股交易時間，先與港股同步；董明珠稱AI對製造業是賦能，今年格力將保持分紅力度
中國外交部表示維護霍爾木茲海峽一帶安全穩定符合國際利益；外交部表示又有470餘名中國公民安全撤離伊朗；中遠海運即日起暫停霍爾木茲海峽相關航線新訂艙業務；迪拜機場有限度恢復運作，飛往中國首架航機今晚抵廣州
彭博指部分中資金融機構削減中東債務資產敞口，以防範風險
渣打料油價短暫上漲對中國經濟及政策影響有限，內地通脹影響微；野村按示霍爾木茲海峽仍然是中國進口供應鏈中至關重要的海上「咽喉要道」
統計局表示受春節假期等因素影響，製造業PMI下降；內地2月官方製造業PMI降至49%遜預期，創四個月最低；機構指官方PMI續降表明經濟仍存下行壓力，密切關注地緣政治變化；atingDog內地2月製造業PMI升至52.1，大勝預期並創逾五年高；RatingDog內地2月服務業PMI升至56.7，創33個月最高
中核集團科學家段旭如料中國2045年成首個核聚變商用示範堆
機構指深圳樓市春節後迅速回暖，二手樓簽約量同比漲近四成
財政部發三個期限共1150億元貼現國債，中標收益率均創逾1年低
人行405億逆回購利率持平，淨回籠3690億
MUJI上海淮海755世界旗艦店本月底閉店，全新城市旗艦店4月底亮相
西貝被曝緩發工資、裁員賠償分期支付，官方暫無回應
華為楊超斌稱6G標準化工作已正式啟動，首個標準版本或三年後凍結
智元自研機器人操作系統「靈渠　OS」開源上線
瑞幸咖啡股東大鉦資本據報就收購藍瓶咖啡進行深入洽談；內媒指瑞幸股東大鉦資本將收購藍瓶咖啡，為雀巢旗下高端品牌
　　
《寶島快訊》　
台股收挫逾4%，報32828.88點，台積電失守1900元新台幣
　　
《大國博弈》　
俄媒表示外長拉夫羅夫已確定訪華計劃，相關工作正落實
回應中美關係，婁勤儉稱元首外交發揮不可替代的戰略引領作用
　　
《國際要聞》
以軍在黎巴嫩南部打擊約60處真主黨目標
伊朗伊斯蘭革命衛隊表示船隻不要航經霍爾木茲海峽；伊朗日內為哈梅內伊舉行國葬，傳其次子接任最高領袖；伊朗最高領袖選舉機構辦公大樓遇襲；
美國中央司令部按示行動進展快於原定計劃，已摧毀17艘伊朗船隻
德國總理默茨訪白宮，敦促盡快落實美歐貿易協議
比爾蓋茲在愛潑斯坦案調查中被要求提供證詞
　　
《外圍經濟》　
伊朗衝突導致亞洲LNG價格飆升至三年高位
日本東證指數及日經225指數重挫逾3%
韓國KOSPI指數收市下跌逾12%，創有紀錄以來最大單日跌幅；及海灣局勢影響，韓股周二沽空交易金額達2.46萬億韓元
澳洲第四季經濟加速增長，符預期
內媒稱中東局勢推高中歐航線票價，機票漲價超5倍
蘋果發表新款MacBook Air，售價上調100美元，入門儲存增至512GB
英偉達和亞馬遜暫時關閉迪拜辦公室
StashAway表示市場短期或仍對局勢發展敏感，惟長線投資原則不變；普徠仕指若能源供應長時間中斷，或牽動全球經濟增長前景；駿利亨德森按示市場暫只反映有限衝突規模情境，分散投資及維持長線視角最關鍵；東方匯理資管暫將伊朗危機定性為短暫滯脹衝擊，非新一輪石油超級周期
　　
《其他消息》　
李家超早上到訪港澳辦新辦公樓，明日列席全國人大會議開幕會；財庫局成立兩個預備小組，對接國家「十五五」規劃；鄭志剛稱作為資金避風港，香港可吸引更多旅客及家辦
開戰後首班迪拜返港航班料今晚抵港，永安團13人已登機
積金評級指強積金2月投資收益約179億元Z，人均賺3729元；去年第四季以永久離港為理由提取強積金涉逾10億元；GUM表示2月GUM強積金綜合指數上升1.1%，人均賺3728元
上環商廈299 QRC全幢料以近6億元易手，較高峰期大幅貶值高達71%
凌嘉勤稱房協明年推逾4000單位，將研究三房大單位比例提高至15%
本港2月PMI升至53.3創三年高，連續7個月改善；本港1月零售業總銷貨價值臨時統計按年升5.5%，勝預期
中環郵政總局、天星停車場最快明年中拆卸，拆卸工程預計需時六至八個月
仲量聯行表示料今年澳門住宅市場趨於平穩，惟商用物業仍面臨壓力
前立法會議員詹培忠串謀欺詐罪成上訴，獲准500萬保釋候審
星展香港謝家曦稱中東局勢發展需觀察，暫無需太擔心影響香港經濟
環聯指去年第四季香港消費者信貸市場有抵押貸款產品錄雙位數增長
金管局表示銀行業將延長受影響人士各類貸款還款寬限期及支援按揭安排；中銀香港表示受影響客戶現有按揭、私人貸款及信用卡還款寬限期延長6個月至11月底
港大與宇樹科技、諾亦騰機器人、強腦科技就具身智能聯合實驗室簽合作協議
　

