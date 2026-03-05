《外圍焦點》歐元區公布零售銷售，美國公布進出口物價等數據

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

美股昨日收市全線上揚，當天出爐的多項經濟數據優於預期，抵銷伊朗戰事引發的避險情緒。道指收市升238.14點或0.49%，報48739.41點；標指升52.87點或0.78%，報6869.5點；納指升290.79點或1.29%，報22807.48點。港股方面，恒生指數收市報25321，升71點或0.3%，成交3219億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間6日凌晨1:00am，歐洲央行總裁拉加德在2026年度全球風險講座上致辭。2:15am，美聯儲金融監管副主席鮑曼將在紐約銀行家協會「導航下一步：對經濟與創新的觀點」線上活動發表演講；同一時間，歐洲央行銀行監管委員會委員馬沙多在佛羅倫薩銀行與金融學院2026年會開幕晚宴上致辭。



數據方面，今晚6:00pm，歐元區公布1月零售銷售，月率料由下滑0.5%改善至升0.3%，年率升幅料由1.3%擴大至1.7%。9:30pm，美國公布1月出口物價，月率升幅料由0.3%收窄至0.2%；1月進口物價年率料由持平升上0.1%，月率升幅料由0.1%擴大至0.3%；連續申請失業救濟金人數料由183.3萬升至184.5萬；首次申請失業救濟金人數料由21.2萬升至21.5萬。



在美國，今日公布業績的公司有：汽車之家(US.ATHM)、嗶哩嗶哩(US.BILI)、高途(US.GOTU)、京東(US.JD)、途牛(US.TOUR)等。

《經濟通通訊社5日專訊》