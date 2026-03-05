即月期指最後交易價25187升55點，成交125365張

即月期指最後交易價25187，升55點，低水134點，成交125365張。即月國指期貨最後交易價8432，跌41點，低水19點，成交127903張。另外，即月科指期貨最後交易價4789，跌29點，低水7點，成交177490張。

《經濟通通訊社5日專訊》