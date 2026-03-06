  • 會員
山今養生智慧
etnet專輯
期貨新聞

06/03/2026 09:15

期指低開23點報25164，國指期貨跌7點報8425

　　期指低開23點報25164，國指期貨低開7點報8425，科指期貨高開1點報4790。
《經濟通通訊社6日專訊》

