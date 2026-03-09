  • 會員
etnet專輯
山今養生智慧
期貨新聞

09/03/2026 19:44

《再戰明天》日本公布第四季GDP，美國公布成屋銷售

　　日本公布第四季GDP，及美國公布成屋銷售，料為周二（10日）市場焦點。

　　各國重要經濟活動方面，歐盟經濟和金融事務委員會會議舉行。新西蘭央行助理總裁西爾克在MinterEllisonRuddWatts主辦的支付圓桌會議上發表講話。

*德國公布進出口數據，九龍倉置業公布業績*

　　數據方面，周二7:50am（本港時間．下同），日本公布第四季國內生產總值，經季節調整季率料由下滑0.6%改善至升0.3%；2月貨幣供應M2；2月貨幣供應M3。8:30am，澳洲公布2月NAB企業信心指數。2:00pm，日本公布2月工具機訂單。3:00pm，德國公布1月出口，經季節調整月率料由4%逆轉至下滑1.8%；1月進口經季節調整月率料維持不變。10:00pm，美國公布2月成屋銷售，料由391萬降至388萬，月率跌幅料由8.4%收窄至0.8%。

　　在本港，明日公布業績的公司有:九龍倉置業(01997)等。

　　另外，美國周三（11日）公布2月消費物價指數(CPI)。周三上午，全國政協十四屆四次會議閉幕；周四（12日）下午，十四屆全國人大四次會議閉幕。美國周五（13日）公布1月核心個人消費開支平減指數(Core PCE)。
《經濟通通訊社9日專訊》

