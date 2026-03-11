【夜期時段】即月期指最新報25781點，跌39點，低水118點

即月期指在夜期時段開市報25809點，跌11點，低水90點，最新報25781點，跌39點，低水118點，合約成交347張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8676點，跌17點，低水29點，最新報8681點，跌12點，低水24點，合約成交895張。

《經濟通通訊社11日專訊》