【夜期時段】即月期指最新報25781點，跌39點，低水118點

即月期指在夜期時段開市報25809點，跌11點，低水90點，最新報25781點，跌39點，低水118點，合約成交347張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8676點，跌17點，低水29點，最新報8681點，跌12點，低水24點，合約成交895張。
《經濟通通訊社11日專訊》
11/03/2026 17:20
