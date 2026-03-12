《日入而息》廉署證監打擊內幕交易貪污拘8人，港鐵去年少賺7%未來一年推兩新界地招標

廉署及證監會聯合行動拘捕6男2女，包括證券公司及對沖基金管理公司高層，涉內幕交易及貪污；摩通及瑞銀傳早已切斷與無極資本主經紀商業務關係

港鐵(00066)全年純利跌6.9%至146.8億元，末期息派0.89元；去年基本業務利潤跌4.2%，香港客運服務利潤跌8.2%；預計在未來12個月左右為錦上路站第二期及屯門第16區站第二期項目進行招標；港鐵指續以多元渠道融資，視乎市況有序推地，票價最終加幅有待3月參考數據

九倉(00004)去年虧轉盈賺5000萬元，派第二次中期息0.2元；九倉(00004)去年基礎淨盈利升47%，投資物業重估減值淨額減少39%；2026年開局迎來爆炸性變亂，樓市回暖惟利率波動及庫存積壓仍帶來考驗；九倉指中東戰爭令香港碼頭新簽航線安排延後，料拖慢港口業務復甦惟不會加速跌勢

太古地產(01972)去年虧蝕擴大至15.3億，派第二次中期息80仙；太古地產去年基本溢利按年增加27%，香港零售物業組合租金收入23.6億元；香港辦公樓續租租金上季起由負值逐步收窄，今年本港零售看法樂觀

太古全年少賺32%至29億元，太A(00019)派息2.5元，太B(00087)派50仙；太古去年基本溢利升8.6%至113.7億元，白德利指中東局勢不明惟對業務長期看法正面；長期投資機會及計劃沒有因中東局勢改變

福布斯全球億萬富豪榜馬斯克8390億美元居首，李嘉誠排名42

國泰(00293)3月18日起調整客運燃油附加費，長途航班上調至1164元；香港快運下周三起加燃油附加費，香港飛其他地區航班加逾倍至290元

傳安聯、永明金融及日本第一生命控股等擬競購滙控(00005)新加坡保險業務

滙豐(00005)渣打(02888)等據報暫緩波斯灣擴張計劃，部分銀行考慮轉向風險較穩定市場

百度(09888)推首款手機龍蝦應用「紅手指Operator」，下載即可「養蝦」；百度手機養蝦火爆，OpenClaw創始人盼獲百度支持開發；百度智能雲與小熊電器合作，AI+實體經濟結合，放大原有優勢

騰訊(00700)WorkBuddy新增後台自動化任務功能，推龍蝦數據安全保護Skill；微信功能更新通話彈窗新增「忽略」選項，語音轉文字可同聲傳譯

商湯(00020)「辦公小浣熊」接入OpenClaw，推AI辦公一體化方案；「龍蝦」現身AWE2026，MiniMax展示MaxClaw，商湯推出「養蝦」雙路徑賦能方案

全國人大會議閉幕，通過政府工作報告、十五五規劃等；劉繼忠稱天問三號任務工程主線擬今年轉入正樣研製階段；趙樂際稱會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥；司法部長賀榮稱今年將加快研究人工智能、低空經濟等領域立法；自然資源部部長關志鷗稱讓乘郵輪、玩海釣成為文旅新時尚

中國政府據報下令立即停止3月份成品油出口；傳發改委截停成品油出口，中國外交部表示不了解相關情況

中國信通院啟動智能助理智能體(Claw)系列標準編制工作；國家工業信息安全發展研究中心就工業應用OpenClaw發布風險預警；內地多家信託公司收監管提示，防範OpenClaw相關安全風險；「月薪2萬養不起龍蝦」？養蝦人嘆燒錢稱用於低價值場景不划算