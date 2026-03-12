《日入而息》廉署證監打擊內幕交易貪污拘8人，港鐵去年少賺7%未來一年推兩新界地招標

|廉署及證監會聯合行動拘捕6男2女，包括證券公司及對沖基金管理公司高層，涉內幕交易及貪污；摩通及瑞銀傳早已切斷與無極資本主經紀商業務關係
|港鐵(00066)全年純利跌6.9%至146.8億元，末期息派0.89元；去年基本業務利潤跌4.2%，香港客運服務利潤跌8.2%；預計在未來12個月左右為錦上路站第二期及屯門第16區站第二期項目進行招標；港鐵指續以多元渠道融資，視乎市況有序推地，票價最終加幅有待3月參考數據
|九倉(00004)去年虧轉盈賺5000萬元，派第二次中期息0.2元；九倉(00004)去年基礎淨盈利升47%，投資物業重估減值淨額減少39%；2026年開局迎來爆炸性變亂，樓市回暖惟利率波動及庫存積壓仍帶來考驗；九倉指中東戰爭令香港碼頭新簽航線安排延後，料拖慢港口業務復甦惟不會加速跌勢
|太古地產(01972)去年虧蝕擴大至15.3億，派第二次中期息80仙；太古地產去年基本溢利按年增加27%，香港零售物業組合租金收入23.6億元；香港辦公樓續租租金上季起由負值逐步收窄，今年本港零售看法樂觀
|太古全年少賺32%至29億元，太A(00019)派息2.5元，太B(00087)派50仙；太古去年基本溢利升8.6%至113.7億元，白德利指中東局勢不明惟對業務長期看法正面；長期投資機會及計劃沒有因中東局勢改變
|福布斯全球億萬富豪榜馬斯克8390億美元居首，李嘉誠排名42
|國泰(00293)3月18日起調整客運燃油附加費，長途航班上調至1164元；香港快運下周三起加燃油附加費，香港飛其他地區航班加逾倍至290元
|傳安聯、永明金融及日本第一生命控股等擬競購滙控(00005)新加坡保險業務
|滙豐(00005)渣打(02888)等據報暫緩波斯灣擴張計劃，部分銀行考慮轉向風險較穩定市場
|百度(09888)推首款手機龍蝦應用「紅手指Operator」，下載即可「養蝦」；百度手機養蝦火爆，OpenClaw創始人盼獲百度支持開發；百度智能雲與小熊電器合作，AI+實體經濟結合，放大原有優勢
|騰訊(00700)WorkBuddy新增後台自動化任務功能，推龍蝦數據安全保護Skill；微信功能更新通話彈窗新增「忽略」選項，語音轉文字可同聲傳譯
|商湯(00020)「辦公小浣熊」接入OpenClaw，推AI辦公一體化方案；「龍蝦」現身AWE2026，MiniMax展示MaxClaw，商湯推出「養蝦」雙路徑賦能方案
|全國人大會議閉幕，通過政府工作報告、十五五規劃等；劉繼忠稱天問三號任務工程主線擬今年轉入正樣研製階段；趙樂際稱會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥；司法部長賀榮稱今年將加快研究人工智能、低空經濟等領域立法；自然資源部部長關志鷗稱讓乘郵輪、玩海釣成為文旅新時尚
|中國政府據報下令立即停止3月份成品油出口；傳發改委截停成品油出口，中國外交部表示不了解相關情況
|中國信通院啟動智能助理智能體(Claw)系列標準編制工作；國家工業信息安全發展研究中心就工業應用OpenClaw發布風險預警；內地多家信託公司收監管提示，防範OpenClaw相關安全風險；「月薪2萬養不起龍蝦」？養蝦人嘆燒錢稱用於低價值場景不划算
|香港網絡安全事故協調中心指AI代理平台OpenClaw崛起，安全風險不容忽視；香港數字辦未表明會指示部門停用OpenClaw，惟關注潛在風險
|恒指全日跌182點收報25716，大市成交連跌第三日幸北水回流過百億撐市
|全國人大會議閉幕，滬綜指收跌0.1%，兩會期間滬指累升1%
|歐元最新報1.1559/61，日圓最新報158.73/75
|九倉(00004)去年虧轉盈賺5000萬元，派第二次中期息0.2元；九倉(00004)去年基礎淨盈利升47%，投資物業重估減值淨額減少39%；2026年開局迎來爆炸性變亂，樓市回暖惟利率波動及庫存積壓仍帶來考驗
|太古地產(01972)去年虧蝕擴大至15.3億，派第二次中期息80仙；太古地產去年基本溢利按年增加27%，香港零售物業組合租金收入23.6億元；香港辦公樓續租租金上季起由負值逐步收窄，今年本港零售看法樂觀
|太古全年少賺32%至29億元，太A(00019)派息2.5元，太B(00087)派50仙；太古去年基本溢利升8.6%至113.7億元，白德利指中東局勢不明惟對業務長期看法正面；長期投資機會及計劃沒有因中東局勢改變
|港鐵(00066)全年純利跌6.9%至146.8億元，末期息派0.89元；去年基本業務利潤跌4.2%，香港客運服務利潤跌8.2%；預計在未來12個月左右為錦上路站第二期及屯門第16區站第二期項目進行招標
|中信國際電訊(01883)去年純利按年微升1%，派末期息13仙
|業聚醫療(06929)全年純利升5.5%至4189.9萬美元，息12港仙
|陽光100(02608)遭提清盤呈請，高院5月聆訊
|嘉進投資國際(00310)中途停牌未錄交易，待公布原因
|萬咖壹聯(01762)中途停牌未錄交易，此前宣布配股引入兩投資者
|國泰(00293)3月18日起調整客運燃油附加費，長途航班上調至1164元
|國航(00753)、東航(00670)等中國航企再次停飛迪拜，最早可買4月1日機票
|中遠(01919)暫停巴拿馬港口營運，業內人士表示中國首個反制措施
|追覓汽車、手機全系列亮相AWE2026，汽車對標小米(01810)SU7 Ultra
|商湯(00020)「辦公小浣熊」接入OpenClaw，推AI辦公一體化方案；「龍蝦」現身AWE2026，MiniMax展示MaxClaw，商湯推出「養蝦」雙路徑賦能方案
|傳安聯、永明金融及日本第一生命控股等擬競購滙控(00005)新加坡保險業務
|滙豐(00005)渣打(02888)等據報暫緩波斯灣擴張計劃，部分銀行考慮轉向風險較穩定市場；穩定幣發牌首批名單傳下周出爐，渣打滙豐OSL據報入圍，中資機構未見蹤影
|中銀香港(02388)夥銀聯國際拓內地支付網絡，透過BoC Pay+可於內地超過150個主要應用程式直接付款
|富力地產(02777)董事長李思廉據報被限制出境，或涉訴訟糾紛
|花樣年(01777)據報獲法院批准推進境外債務重組
|百度(09888)推首款手機龍蝦應用「紅手指Operator」，下載即可「養蝦」；百度手機養蝦火爆，OpenClaw創始人盼獲百度支持開發；百度智能雲與小熊電器合作，AI+實體經濟結合，放大原有優勢
|阿里巴巴(09988)旗下菜鳥將於海外部署大規模機械人倉儲網絡；阿里千問後訓練負責人郁博文據報加盟字節跳動
|騰訊(00700)WorkBuddy新增後台自動化任務功能，推龍蝦數據安全保護Skill；微信功能更新通話彈窗新增「忽略」選項，語音轉文字可同聲傳譯；WeChat Pay HK及微信支付支援士業界數碼轉型，逾4萬名司機支持港幣及人民幣收款
|中華電力(00002)中國首次發行10億元人幣熊貓債券，支持可再生能源發展
|京東(09618)送貨安裝一體服務今年將拓至150個家電家居類目
|海爾智家(06690)發布AI之眼2.0和三大類家庭服務機器人
|比亞迪(01211)多園區啟動大規模招聘，技術工月薪最高可達1萬元
|理想汽車(02015)去年純利按年跌86%至11.2億人幣，上季經調整盈利跌逾93%；傳李想考慮回購理想汽車(02015)股份，上市以來首次
|高陽科技(00818)成立資產支持專項計劃一期，總發行規模1.5億人幣
|寶濟藥業(02659)自主研發糜蛋白酶獲藥監局批准用於胃鏡檢查臨床試驗
|宏利港澳表示紀榮道獲委任為副行政總裁，續擔任首席財務總監
|三一國際(00631)唐子威因工作調動已辭任公司財務總監，2月20日起生效
|信達國際控股(00111)張尋遠將於其現行任期屆滿後不再擔任行政總裁
|華懋尖沙咀瑜意本周六首輪銷售160伙，入場價533.35萬起
|中海外(00688)出價18.1億投得牛頭角彩霞道住宅地僅較次標高出3%
|新世界(00017)尖沙咀瑧玥首輪發售64伙即日沽清，套現約4億
|建灝地產旺角住宅項目映居上載售樓說明書，全盤提供122伙
|財富鏈(00616)永義擬收購Skill Master10%至20%股權
|聯交所指中國錢包(00802)上市地位由下周一起取消
|聯交所對燁星集團(01941)及兩名現任董事採取紀律行動
|全國人大會議閉幕，通過政府工作報告、十五五規劃等；劉繼忠稱天問三號任務工程主線擬今年轉入正樣研製階段；趙樂際稱會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥；司法部長賀榮稱今年將加快研究人工智能、低空經濟等領域立法；自然資源部部長關志鷗稱讓乘郵輪、玩海釣成為文旅新時尚
|中國政府據報下令立即停止3月份成品油出口；傳發改委截停成品油出口，中國外交部表示不了解相關情況
|中國聯合國採購促進會表示「承諾中標」均屬詐騙，不存在內部渠道
|國稅總局表示今年前兩月高技術產業銷售收入增16.1%
|星際榮耀指雙曲線三號可重複使用運載火箭料年底首次發射
|內地銀行據報被要求加強同業存款利率的自律管理；內地14家主要理財公司2月規模「回血」約7000億元
|人行245億逆回購利率持平，淨投放15億；法國巴黎銀行擬在中國銀行間債券市場發至多50億元人民幣債券
|中國信通院啟動智能助理智能體(Claw)系列標準編制工作；國家工業信息安全發展研究中心就工業應用OpenClaw發布風險預警；內地多家信託公司收監管提示，防範OpenClaw相關安全風險；「月薪2萬養不起龍蝦」？養蝦人嘆燒錢稱用於低價值場景不划算
|胖東來于東來回應40億資產利潤分配給員工表示真實情況
|愛詩科技完成3億美元C輪融資，刷新視頻生成領域單筆融資紀錄
|特斯拉第三代人形機器人亮相AWE2026，計劃年底啟動生產
|天貓同步首發AWE2026逾千款科技新品，包括會爬樓的掃地機、隔空充電智能門鎖等
|追覓NAVEE智能出行新品亮相AWE2026，涵蓋地面無人接駁、水上低空飛行等；小米前高管王騰公布新公司品牌名，正籌備ISHO App內測
|階躍星辰推出雲端AI助手StepClaw，首月開放5萬個免費部署名額
|台股收跌1.56%，報33581.86點
|劍指美國AI軍事化，中國國防部表示反對利用AI損害他國主權和領土安全
|中東戰火第13日，伊朗與黎巴嫩真主黨大規模空襲以色列；兩艘油輪在伊拉克水域遇襲，石油碼頭暫停營運；美以最新情報評估伊朗政權穩固，短期內不會崩潰；慎防伊朗導彈打擊，高盛和花旗要求中東員工暫勿前往辦公室
|美國對中歐等16個貿易夥伴發起301調查，為新關稅鋪路
|布蘭特原油價格重回100美元上方，阿曼關鍵港口遭遇中斷；戰爭加劇通脹擔憂，全球國債抹去2026年漲幅
|歐盟表示伊朗衝突可能將通脹率推高至3%以上
|外國投資者拋售日本債券及韓國股票，創紀錄新高
|日圓逼近年內低點，策略師預計官方干預門檻已升高；普徠仕料日本央行本月會議按兵不動，4月或採取行動
|蘋果iPhone 17e與MacBook Neo內地開售，國補後價格均跌破四千元
|政府宣布委任香港人工智能研發院董事局成員
|信保局趙民忠稱未有計劃因中東局勢調升保費；今年信保局受保業務連續第二年創下歷史新高
|青馬大橋10車相撞2人被困，青嶼幹線往機場方向巴士服務會受影響；青馬大橋交通意外部分行車線仍然封閉，港鐵加強機場快線及東涌線服務
|香港網絡安全事故協調中心指AI代理平台OpenClaw崛起，安全風險不容忽視；香港數字辦未表明會指示部門停用OpenClaw，惟關注潛在風險
|「裕澤香江」高峰論壇本月23至24日舉行，許正宇稱香港正凸顯作為「安全港」獨特優勢
|五月天演唱會取消首場，消委會指接163宗投訴涉逾44萬元，已初步接觸主辦方
|廉署及證監會聯合行動拘捕6男2女，包括證券公司及對沖基金管理公司高層，涉內幕交易及貪污
|福布斯全球億萬富豪榜馬斯克8390億美元居首，李嘉誠排名42
|鄭氏家族成員曾安業表稱去年出售澳洲電力業務後自覺已功成身退，故今年初向鄭家純請辭
|去年第四季所完成的建造工程名義總值的總計為732億元，較2024年同期下跌6.1%
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇