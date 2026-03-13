  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
中東戰火
etnet專輯
期貨新聞

13/03/2026 17:22

《外圍焦點》歐元區公布工業生產，美國公布第四季GDP價格指數等數據

　　伊朗新任最高領袖穆杰塔巴發表強硬講話，矢言繼續封鎖海灣，並將為烈士復仇，打擊美國軍事基地。美股三大指數昨日全線下挫。道指收市跌739.42點或1.56%，報46677.85點；標指跌103.22點或1.52%，報6672.58點；納指跌404.16點或1.78%，報22311.98點。港股方面，恒生指數收市報25465，跌251點或1%，成交2465億元。

　　各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今晚6:00pm，歐元區公布1月工業生產，年率升幅料由1.2%擴大至1.3%，經季節調整月率料由下滑1.4%改善至升0.6%。8:30pm，美國公布第四季GDP價格指數，料由3.8%降至3.6%；第四季個人消費料由3.5%降至2.4%；1月耐用品訂單料由下滑1.4%改善至升0.4%；1月個人消費料由0.4%降至0.3%；1月個人所得料由0.3%升上0.5%。10:00pm，美國公布3月密歇根大學消費者信心指數，料由56.6降至54.8。

　　在美國，今日公布業績的公司有：霧芯科技(US.RLX)等。
《經濟通通訊社13日專訊》

【你點睇？】長和追討巴拿馬港口權益，你是否支持特區政府在國際層面協助本港企業維護海外合法權益？你對長和透過國際仲裁成功維護權益有多大信心？ ► 立即投票

上一篇新聞︰13/03/2026 19:28  《日入而息》港交所建議放寬WVR上市門檻，本港二手樓價創逾兩年高

下一篇新聞︰13/03/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２５４３８點，升７７點，低水２８點

其他
More

13/03/2026 19:33  《再戰明天》澳洲央行一連兩日議息，中國公布工業生產等數據

13/03/2026 16:46  即月期指最後交易價２５３６１跌３３９點，成交８３０２８張

13/03/2026 16:31  即月期指最後交易價２５３６１跌３３９點，低水１０５點

13/03/2026 15:03  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６７１﹒０跌６﹒５點

13/03/2026 09:15  期指低開１９３點報２５５０７，國指期貨跌４０點報８６５０

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美債 | 溫灼培：從美債市場變化看美元

13/03/2026 13:55

貨幣攻略

越發覺得特朗普把戰爭當成兒戲

13/03/2026 11:48

中東戰火

說說心理話

外亂未果，美以試圖燃點伊朗內亂

11/03/2026 19:21

大國博弈

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區