  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
期貨新聞

13/03/2026 16:46

即月期指最後交易價25361跌339點，成交83028張

　　即月期指最後交易價25361，跌339點，低水105點，成交83028張。即月國指期貨最後交易價8636，跌54點，低水35點，成交76537張。另外，即月科指期貨最後交易價4964，跌62點，低水14點，成交130182張。
《經濟通通訊社13日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰13/03/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報２５４３８點，升７７點，低水２８點

下一篇新聞︰13/03/2026 16:31  即月期指最後交易價２５３６１跌３３９點，低水１０５點

其他
More

13/03/2026 19:33  《再戰明天》澳洲央行一連兩日議息，中國公布工業生產等數據

13/03/2026 19:28  《日入而息》港交所建議放寬WVR上市門檻，本港二手樓價創逾兩年高

13/03/2026 17:22  《外圍焦點》歐元區公布工業生產，美國公布第四季ＧＤＰ價格指…

13/03/2026 15:03  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６７１﹒０跌６﹒５點

13/03/2026 09:15  期指低開１９３點報２５５０７，國指期貨跌４０點報８６５０

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美債 | 溫灼培：從美債市場變化看美元

13/03/2026 13:55

貨幣攻略

說說心理話

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

外亂未果，美以試圖燃點伊朗內亂

11/03/2026 19:21

大國博弈

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區