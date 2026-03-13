即月期指最後交易價25361跌339點，成交83028張

即月期指最後交易價25361，跌339點，低水105點，成交83028張。即月國指期貨最後交易價8636，跌54點，低水35點，成交76537張。另外，即月科指期貨最後交易價4964，跌62點，低水14點，成交130182張。

《經濟通通訊社13日專訊》