恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數214572張增9177張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(13日)共為214572張，較前增9177張；若計入其他月份的未平倉合約，總數264849張，增10434張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|13/03(五)
|214572
|9177
|264849
|10434
|12/03(四)
|205395
|-8667
|254415
|-8091
|11/03(三)
|214062
|-3817
|262506
|-3458
|10/03(二)
|217879
|9662
|265964
|9841
|09/03(一)
|208217
|-22825
|256123
|-22578
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|13/03(五)
|123393
|-3617
|163853
|-2162
|12/03(四)
|127010
|-3702
|166015
|-2583
|11/03(三)
|130712
|1689
|168598
|2208
|10/03(二)
|129023
|10158
|166390
|10217
|09/03(一)
|118865
|-19107
|156173
|-18881
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社16日專訊》
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