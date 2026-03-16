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期貨新聞

16/03/2026 16:31

即月期指最後交易價25751升390點，低水83點

　　即月期指最後交易價25751，升390點，低水83點，暫成交89885張。即月國指期貨最後交易價8790，升154點，低水26點，暫成交93824張。另外，即月科指期貨最後交易價5091，升127點，低水21點，暫成交150509張。
《經濟通通訊社16日專訊》

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16/03/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２１４５７２張增９１７７張

16/03/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２３８５４６張增１７５８張

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