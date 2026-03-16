即月期指最後交易價25751升390點，低水83點

即月期指最後交易價25751，升390點，低水83點，暫成交89885張。即月國指期貨最後交易價8790，升154點，低水26點，暫成交93824張。另外，即月科指期貨最後交易價5091，升127點，低水21點，暫成交150509張。
《經濟通通訊社16日專訊》
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16/03/2026 16:31
即月期指最後交易價25751，升390點，低水83點，暫成交89885張。即月國指期貨最後交易價8790，升154點，低水26點，暫成交93824張。另外，即月科指期貨最後交易價5091，升127點，低水21點，暫成交150509張。
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