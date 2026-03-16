即月期指最後交易價25751升390點，成交90209張

即月期指最後交易價25751，升390點，低水83點，成交90209張。即月國指期貨最後交易價8790，升154點，低水26點，成交93715張。另外，即月科指期貨最後交易價5091，升127點，低水21點，成交151909張。
《經濟通通訊社16日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
16/03/2026 16:46
即月期指最後交易價25751，升390點，低水83點，成交90209張。即月國指期貨最後交易價8790，升154點，低水26點，成交93715張。另外，即月科指期貨最後交易價5091，升127點，低水21點，成交151909張。
《經濟通通訊社16日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
上一篇新聞︰16/03/2026 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２５７４１點，跌１０點，低水９３點
下一篇新聞︰16/03/2026 16:31 即月期指最後交易價２５７５１升３９０點，低水８３點
16/03/2026 15:08 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６７５﹒３升３９﹒…
16/03/2026 09:15 期指高開２１９點報２５５８０，國指期貨升５０點報８６８６
16/03/2026 09:05 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６６６﹒３升３０﹒…
16/03/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２１４５７２張增９１７７張
16/03/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２３８５４６張增１７５８張
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N