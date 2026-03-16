【夜期時段】即月期指最新報25741點，跌10點，低水93點

即月期指在夜期時段開市報25743點，跌8點，低水91點，最新報25741點，跌10點，低水93點，合約成交391張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8780點，跌10點，低水36點，最新報8785點，跌5點，低水31點，合約成交506張。
《經濟通通訊社16日專訊》
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16/03/2026 17:20
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