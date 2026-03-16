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16/03/2026 17:20

【夜期時段】即月期指最新報25741點，跌10點，低水93點

　　即月期指在夜期時段開市報25743點，跌8點，低水91點，最新報25741點，跌10點，低水93點，合約成交391張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報8780點，跌10點，低水36點，最新報8785點，跌5點，低水31點，合約成交506張。
《經濟通通訊社16日專訊》

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16/03/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２１４５７２張增９１７７張

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