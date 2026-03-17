期指高開174點報25925，國指期貨升40點報8830

期指高開174點報25925，國指期貨高開40點報8830，科指期貨高開16點報5108。
《經濟通通訊社17日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
17/03/2026 09:15
期指高開174點報25925，國指期貨高開40點報8830，科指期貨高開16點報5108。
《經濟通通訊社17日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
下一篇新聞︰17/03/2026 09:06 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６８６﹒０跌１８﹒…
17/03/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２２４９３５張，增逾萬張
17/03/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２４２１８３張增３６３７張
17/03/2026 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１３３９５７張，減７８３１張
16/03/2026 19:31 《再戰明天》美儲局一連兩日議息，澳洲央行公布議息結果
16/03/2026 19:30 《日入而息》傳螞蟻集團收購耀才證券交易接近獲批，周大福企業傳就73億元貸款尋求再融資
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N