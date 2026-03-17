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17/03/2026 09:15

期指高開174點報25925，國指期貨升40點報8830

　　期指高開174點報25925，國指期貨高開40點報8830，科指期貨高開16點報5108。
《經濟通通訊社17日專訊》

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