即月期指最後交易價25889升138點，成交101407張

即月期指最後交易價25889，升138點，高水20點，成交101407張。即月國指期貨最後交易價8828，升38點，高水1點，成交95258張。另外，即月科指期貨最後交易價5105，升13點，低水3點，成交149759張。
《經濟通通訊社17日專訊》
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17/03/2026 16:46
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