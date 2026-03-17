《再戰明天》美國公布PPI等數據，騰訊電能吉利潤電公布業績

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美國公布PPI等數據，及騰訊電能吉利潤電公布業績，料為周三（18日）市場焦點。



*加拿大央行公布議息結果，歐元區公布CPI*



各國重要經濟活動方面，日本央行舉行貨幣政策會議（至19日）。歐洲央行管理委員會舉行貨幣政策會議（至19日）。歐洲央行、歐洲銀行業管理局、德國央行以及德國金融監管局的銀行監管官員在一個活動上發表講話。周三本港時間4:40pm，歐洲央行銀行監管委員會委員馬沙多在一場銀行業監管會議上發表演講。晚上9:30pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫在歐洲議會經濟與貨幣事務委員會聽證會作證。9:45pm，加拿大央行宣布利率決定；10:30pm，加拿大央行總裁麥克勒姆舉行記者會。



數據方面，周三（18日）7:50am（本港時間．下同），日本公布2月出口，年率升幅料由16.8%收窄至1.9%；2月進口年率料由下滑2.6%改善至升11.3%；2月貿易收支料由負11635億日圓收窄至負4600億日圓。6:00pm，歐元區公布2月消費者物價指數，月率料由下滑0.6%改善至升0.7%，年率升幅料維持於1.7%。8:30pm，美國公布2月生產者物價指數，月率升幅料由0.5%收窄至0.3%，年率升幅料由2.9%擴大至3%。10:00pm，美國公布1月耐用品訂單，料由下滑1.4%改善至升0.4%；1月工廠訂單料由下滑0.7%改善至升0.1%。



在本港，明日公布業績的公司有:電能實業(00006)、吉利汽車(00175)、騰訊控股(00700)、華潤電力(00836)、長江基建集團(01038)、中通快遞-W(02057)等。

《經濟通通訊社17日專訊》