《日入而息》中國傳限制紅籌公司赴港上市，騰訊音樂去年經調整盈利增25%

中國傳限制紅籌公司赴港上市，建議拆紅籌架構，防資本外流

彭博指金管局向多間私人銀行摸底以評估私募信貸風險，部分銀行安撫客戶情緒

傳中國上周扣押28艘巴拿馬籍船舶，佔扣船總數逾七成，疑報復長和(00001)港口被接管；巴拿馬港口公司指巴拿馬政府不當接管港口數周後，持續無視法治並拒絕歸還投資者資產；據報李澤鉅兩會期間主動提及港口事件，感激國家重視維護海外中國企業合法權益

北都擬訂專屬法例，倡簡化城規程序、加快收地補償、便利創新技術應用

李家超稱關注油價上升，競委會密切監察市場運作，倘有違反公平競爭或合謀定價會執法；政務司副司長月內公布宏福苑居民回家安排；政府和立法會建立協同機制研究香港五年規劃，第四季展開諮詢，今年內完成；特區政府將會主動對接國家十五五規劃，將制定香港五年規劃；今向立法會提交北都專屬法例並展開諮詢，冀年內通過

騰訊音樂-SW(01698)去年純利升66.4%，上季經調整純利升9%

閱文集團(00772)去年虧損擴大至7.8億人幣，不派息

微盟集團(02013)全年虧損收窄至2.2億人幣，不派息

恒安國際(01044)去年純利升10.3%至25.4億人幣，息0.7元人幣；去年毛利按年升6.6%，紙巾業務銷售收入升約5.6%；集團有約一個月原材料庫存，料木漿價格走勢將會維持平穩

港燈(02638)全年純利升1.2%至31.5億元，第二次中期息16.09仙

阿里(09988)第三財季料少賺39%，中國電商EBITA受制於CMR及即時零售；據報給員工發Token，鼓勵使用AI工具工作；阿里旗下釘釘發布AI to B應用「悟空」能在電腦上24小時工作

Ken Sir悉數減持毛記葵涌(01716)1622.8萬股，套現約2450萬元

香港航空一周內再度調高燃油附加費，短途加37%，長途加57.5%

特朗普推遲訪華與中東通航無關，外交部表示中美就特朗普訪華事保持溝通