17/03/2026 19:15
《日入而息》中國傳限制紅籌公司赴港上市，騰訊音樂去年經調整盈利增25%
|中國傳限制紅籌公司赴港上市，建議拆紅籌架構，防資本外流
|彭博指金管局向多間私人銀行摸底以評估私募信貸風險，部分銀行安撫客戶情緒
|傳中國上周扣押28艘巴拿馬籍船舶，佔扣船總數逾七成，疑報復長和(00001)港口被接管；巴拿馬港口公司指巴拿馬政府不當接管港口數周後，持續無視法治並拒絕歸還投資者資產；據報李澤鉅兩會期間主動提及港口事件，感激國家重視維護海外中國企業合法權益
|北都擬訂專屬法例，倡簡化城規程序、加快收地補償、便利創新技術應用
|李家超稱關注油價上升，競委會密切監察市場運作，倘有違反公平競爭或合謀定價會執法；政務司副司長月內公布宏福苑居民回家安排；政府和立法會建立協同機制研究香港五年規劃，第四季展開諮詢，今年內完成；特區政府將會主動對接國家十五五規劃，將制定香港五年規劃；今向立法會提交北都專屬法例並展開諮詢，冀年內通過
|騰訊音樂-SW(01698)去年純利升66.4%，上季經調整純利升9%
|閱文集團(00772)去年虧損擴大至7.8億人幣，不派息
|微盟集團(02013)全年虧損收窄至2.2億人幣，不派息
|恒安國際(01044)去年純利升10.3%至25.4億人幣，息0.7元人幣；去年毛利按年升6.6%，紙巾業務銷售收入升約5.6%；集團有約一個月原材料庫存，料木漿價格走勢將會維持平穩
|港燈(02638)全年純利升1.2%至31.5億元，第二次中期息16.09仙
|阿里(09988)第三財季料少賺39%，中國電商EBITA受制於CMR及即時零售；據報給員工發Token，鼓勵使用AI工具工作；阿里旗下釘釘發布AI to B應用「悟空」能在電腦上24小時工作
|Ken Sir悉數減持毛記葵涌(01716)1622.8萬股，套現約2450萬元
|香港航空一周內再度調高燃油附加費，短途加37%，長途加57.5%
|特朗普推遲訪華與中東通航無關，外交部表示中美就特朗普訪華事保持溝通
|歐盟制裁兩家中企稱涉網絡入侵，中方堅決反對非法單邊制裁
《即日市況》
|百億北水套現恒指午後升幅顯著收窄，僅升34點報25868兩萬六不保
《深滬股市》
|中美關係再現波折，滬指收跌0.85%四連挫，創業板大跌2%
《美元匯價》
|歐元最新報1.1514/16，日圓最新報159.12/16
《公司業績》
|恒安國際(01044)去年純利升10.3%至25.4億人幣，息0.7元人幣；去年毛利按年升6.6%，紙巾業務銷售收入升約5.6%；集團有約一個月原材料庫存，料木漿價格走勢將會維持平穩
|港燈(02638)全年純利升1.2%至31.5億元，第二次中期息16.09仙；美聯測量指港鐵錦上路站第二期地皮估值72.39億元
|閱文集團(00772)去年虧損擴大至7.8億人幣，不派息
|MONGOL MINING(00975)全年純利跌97.5%至610萬美元，不派息
|微盟集團(02013)全年虧損收窄至2.2億人幣，不派息
《公司資訊》
|登臨科技據報最快今年來港上市，籌最多31億元
|路透指中石化、中石油重新尋求購買俄羅斯原油
|傳中國上周扣押28艘巴拿馬籍船舶，佔扣船總數逾七成，疑報復長和(00001)港口被接管；巴拿馬港口公司指巴拿馬政府不當接管港口數周後，持續無視法治並拒絕歸還投資者資產；據報李澤鉅兩會期間主動提及港口事件，感激國家重視維護海外中國企業合法權益
|阿里(09988)第三財季料少賺39%，中國電商EBITA受制於CMR及即時零售；據報給員工發Token，鼓勵使用AI工具工作；阿里旗下釘釘發布AI to B應用「悟空」能在電腦上24小時工作
|百度(09888)將發布「家用小龍蝦」，支持全家共享、語音喚醒；百度發布「家用小龍蝦」，OpenClaw接入小度智能音箱；百度沈抖稱百度搜索Skill下載量逾4.5萬次，居ClawHub平台首位
|騰訊(00700)元寶派、QQ機器人接入OpenClaw，同步發布「養蝦」指南；騰訊成為OpenClaw官方贊助商，此前遭質疑「只複製不貢獻」
|騰訊音樂-SW(01698)去年純利升66.4%，上季經調整純利升9%
|穎通控股(06883)自今日上午9時正起短暫停牌，以待刊發進一步公告
|優必選(09880)與西門子工業軟體簽署戰略合作框架協議
|地平線(09660)地瓜機器人完成1.2億美元B1輪融資，滴滴、美團龍珠等投資
|國航(00753)、東航(00670)、南航(01055)公告表示機票買貴了可免費退
|建灝地產旺角映居首推50伙，入場價由579萬元起
|新地(00016)荃灣橫窩仔街住宅項目命名為形瑨，項目提供462伙
|金地商置(00535)悉售深圳市龍崗區項目，料錄稅前虧損約5090萬元人民幣
|聯交所譴責企展控股(01808)六名董事包括劉洋，及一名附屬公司董事的紀律行動
|領地控股(06999)信永中和辭任核數師
|中國再保險(01508)朱曉雲總裁任職資格獲國家金融監督管理總局核准
|九源基因(02566)JY47注射液新藥臨床試驗申請已獲國家藥監局臨床試驗默示許可
|興證國際(06058)附屬於公開市場購買本金總額為1.14億元人幣債券
|證監會指中聚投資集團(01959)股權高度集中，街貨僅佔已發行股本9.69%
|香港航空一周內再度調高燃油附加費，短途加37%，長途加57.5%
|港龍中國地產(06968)首兩月實現合同銷售金額按年跌66.5%
《中國要聞》
|李強稱加快新一代智能製造，推進重大基礎設施網絡建設
|開戰後首艘中資油輪繞道紅海延布港裝油，料4月抵福建
|金監總局加快建立與房地產發展新模式相適應的融資制度；六個維度對理財公司進行監管評級
|北京首2月新建商品房銷售面積93萬平方米，同比降1.3%；北京首2月消費零售額同比降0.3%，固投增4.1%，工業增加值增6.7%
|上海2025年總生育率0.66，創下近年第二低紀錄
|能源局表示首2月全社會用電量同比增6.1%
|國家安全部發布養殖手冊，讓「龍蝦」成遵規守紀「數字員工」；奇安信發布「龍蝦安全伴侶」，協助政企用戶安全使用龍蝦
|券商併表監管邁入執行階段，6家試點需4月底前上報年報
|人行510億逆回購利率持平，淨投放115億
|甘肅省副省長雷思維涉嚴重違紀違法受查
|黃天鵝等回應雞蛋檢出角黃素指屬天然成分，對人體健康無害
|業界料AI仿真人短劇年內「全民級滲透」，「故事」仍是作品成功關鍵
|松下機電斥3.38億人幣擴建廣州黃埔區工廠，加強生產AI服務器材料
|蘋果首席運營官等高管現身深圳，走訪Apple應用研究實驗室等
|國資金融機構高級銀行家據報獎金被削至少30%
|中國實現全球首例再生胰島移植，為糖尿病治療開闢新路徑
|萬達所持基金公司股權第三度變現失敗，2.06億元起拍無人出價
《寶島快訊》
|台股收升1.48%，報33836.57點
《大國博弈》
|特朗普推遲訪華與中東通航無關，外交部表示中美就特朗普訪華事保持溝通
|歐盟制裁兩家中企稱涉網絡入侵，中方堅決反對非法單邊制裁
|中國據報首次允許符合要求的英國養殖水產品進口
《國際要聞》
|伊朗外長否認近期曾與美國接觸
|華府密集遊說日韓出兵中東，據報日本擬派自衛隊搜集情報
|特朗普稱將「拿下古巴」，欲迫古巴主席下台
|美國柴油價格突破每加侖5美元，戰爭擾亂燃料供應鏈
《外圍經濟》
|日本央行行長稱將視特殊情況靈活進行債券市場操作
|澳洲央行宣布加息0.25厘，警告通脹或較長時間超出目標
|高盛維持樂觀展望指美國維持牛市，預期標指衝擊7600點；海灣航道封鎖料刺激通脹，特朗普反要求鮑威爾立即減息；油價飆升衝擊市場降息預期，大摩仍預計聯儲局6月下調利率；安聯投資表示中東局勢未明朗，聯儲局料維持觀望態度
|特斯拉與LG新能源達成價值43億美元電池工廠交易
|三星據悉在韓國停售三摺疊智能手機，原因是生產成本過高
|倫敦金屬交易所電子交易突暫停逾兩小時，銅鋁等所有合約受影響
|滙豐報告指料歐洲天然氣價格將維持高位至2027年
《其他消息》
|李家超稱關注油價上升，競委會密切監察市場運作，倘有違反公平競爭或合謀定價會執法；政務司副司長月內公布宏福苑居民回家安排；政府和立法會建立協同機制研究香港五年規劃，第四季展開諮詢，今年內完成；特區政府將會主動對接國家十五五規劃，將制定香港五年規劃；今向立法會提交北都專屬法例並展開諮詢，冀年內通過
|世界互聯網大會亞太峰會下月在港舉行，將匯聚政商領袖就互聯網前沿議題及數字合作深入交流
|中國傳限制紅籌公司赴港上市，建議拆紅籌架構，防資本外流
|彭博指金管局向多間私人銀行摸底以評估私募信貸風險，部分銀行安撫客戶情緒
|據報雅虎香港撤自家新聞內容，遣散大部分員工，過渡期僅留少數人手
|教育局公布小學規劃優化方案，未獲開辦資助小一班級學校有三選擇
|衞生署調查指學生肥胖及超重比率回升，視力問題未見改善
|旅發局表示首兩月訪港旅客近995萬人次按年增18%，內地客升22%
|環聯歡迎財經事務及庫務局公布的加強規管持牌放債人諮詢總結及措施
|香港監管風暴蔓延至星展，債券銷售副總裁沈吟被停牌涉內幕交易案
|上訴法庭駁回蔣森林及蔣森林會計師行上訴許可及暫緩執行申請
|廉政公署起訴科大前講座教授，涉收賄4萬元及向同事派利是助學生入學
|九龍城關愛隊通訊App疑遭黑客入侵，10名服務使用者個人資料或外洩
|去年第四季香港本地居民總收入按年上升6.3%至9753億元
|本港1月出口貨量及進口貨量分別上升29.5%及33.9%
|北都擬訂專屬法例，倡簡化城規程序、加快收地補償、便利創新技術應用
|機管局指香港機場2月客運量按年升20.1%，首兩個月升12%
【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇