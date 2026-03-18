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期貨新聞

18/03/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數125244張，減8713張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為125244張，較前減8713張；若計入其他月份的未平倉合約，總數140712張，減7327張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
17/03(二)125244-8713140712-7327
16/03(一)133957-7831148039-7906
13/03(五)14178870521559457279
12/03(四)13473643311486664308
11/03(三)130405-19235144358-18936

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
17/03(二)39035-354045736-3431
16/03(一)42575-432449167-4273
13/03(五)468996454534406512
12/03(四)404452778469282797
11/03(三)376674644131371

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社18日專訊》

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