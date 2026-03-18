《外圍焦點》加拿大央行及美儲局公布議息結果，美國公布PPI等數據

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伊朗戰事進入第三周，但投資者情緒轉向謹慎樂觀。美股昨日收市微升，道指升46.85點或0.1%，報46993.26點；標指升16.71點或0.25%，報6716.09點；納指升105.35點或0.47%，報22479.53點。港股方面，恒生指數收市報26025，升156點或0.6%，成交2404億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:30pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫在歐洲議會經濟與貨幣事務委員會聽證會作證。9:45pm，加拿大央行宣布利率決定；10:30pm，加拿大央行總裁麥克勒姆舉行記者會。19日凌晨2:00am，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)宣布利率決定並公布政策聲明；2:30am，美聯儲主席鮑威爾舉行記者會。



數據方面，今晚6:00pm，歐元區公布2月消費者物價指數，月率料由下滑0.6%改善至升0.7%，年率升幅料維持於1.7%。8:30pm，美國公布2月生產者物價指數，月率升幅料由0.5%收窄至0.3%，年率升幅料由2.9%擴大至3%。10:00pm，美國公布1月耐用品訂單，料由下滑1.4%改善至升0.4%；1月工廠訂單料由下滑0.7%改善至升0.1%。明日，日本公布官方指標利率，料維持於0.75%。2:00am，美國公布官方指標利率，料維持於3.75%。4:00am，美國公布1月長期資本流動。



在美國，今日公布業績的公司有：BOSS直聘(US.BZ)、華住(US.HTHT)、梅西百貨(US.M)、摯文集團(US.MOMO)、微博(US.WB)等。

《經濟通通訊社18日專訊》