《再戰明天》日英歐央行公布議息結果，阿里長和長實聯通友邦李寧公布業績

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

日英歐央行公布議息結果，及阿里長和長實聯通友邦李寧公布業績，料為周四（19日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，歐元集團峰會舉行。歐洲理事會會議舉行（至20日）。日本首相高市早苗料將與美國總統特朗普會晤。周四本港時間8:30am，澳洲央行發布金融穩定報告。10:30am，日本央行公布利率決定，之後央行總裁植田和男召開記者會。晚上8:00pm，英倫銀行宣布利率決定並發布會議記錄。9:15pm，歐洲央行公布利率決定，公布貨幣政策聲明和宏觀經濟預測，央行總裁拉加德舉行記者會。10:00pm，美聯儲局召開會議，討論修改針對規模最大、國際業務最活躍銀行的資本要求方案，以及針對其他大型銀行的相關要求，並對美國具有全球系統重要性銀行的附加資本要求作出調整。



*澳洲公布失業率，美國公布新屋銷售等數據*



數據方面，周四日本公布官方指標利率，料維持於0.75%。8:30am（本港時間．下同），澳洲公布2月失業率，料維持於4.1%。12:30pm，日本公布1月產能利用率；1月工業生產。3:00pm，英國公布2月失業率。8:00pm，英國公布官方指標利率，料維持於3.75%。8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由185萬升至185.1萬；首次申請失業救濟金人數料由21.3萬升至21.5萬。9:15pm，歐元區公布官方指標利率，料維持於2.15%。10:00pm，美國公布1月新屋銷售，料由74.5萬降至72.2萬，月率跌幅料由1.7%擴大至2.7%；1月批發庫存月率升幅料維持於0.2%；1月批發貿易月率升幅料由1%收窄至0.6%；2月領先指標跌幅料由0.2%收窄至0.1%。



在本港，明日公布業績的公司有:長和(00001)、中國聯通(00762)、長實集團(01113)、友邦保險(01299)、李寧(02331)、地平線機器人-W(09660)、阿里巴巴-W(09988)等。



此外，明日勁方醫藥-B(02595)將有基石投資者持股解禁。

《經濟通通訊社18日專訊》