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19/03/2026 16:46

即月期指最後交易價25463跌512點，成交107075張

　　即月期指最後交易價25463，跌512點，低水38點，成交107075張。即月國指期貨最後交易價8687，跌133點，低水9點，成交117058張。另外，即月科指期貨最後交易價4992，跌110點，低水4點，成交144017張。
《經濟通通訊社19日專訊》

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19/03/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２２６５５０張，增逾萬張

19/03/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２３７９０９張，增逾萬一張

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