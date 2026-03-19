即月期指最後交易價25463跌512點，成交107075張

即月期指最後交易價25463，跌512點，低水38點，成交107075張。即月國指期貨最後交易價8687，跌133點，低水9點，成交117058張。另外，即月科指期貨最後交易價4992，跌110點，低水4點，成交144017張。
《經濟通通訊社19日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
19/03/2026 16:46
即月期指最後交易價25463，跌512點，低水38點，成交107075張。即月國指期貨最後交易價8687，跌133點，低水9點，成交117058張。另外，即月科指期貨最後交易價4992，跌110點，低水4點，成交144017張。
《經濟通通訊社19日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
下一篇新聞︰19/03/2026 16:31 即月期指最後交易價２５４６３跌５１２點，低水３８點
19/03/2026 15:04 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６６８﹒５跌８﹒５點
19/03/2026 09:15 期指低開５０２點報２５４７３，國指期貨跌１６３點報８６５７
19/03/2026 09:04 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６６９﹒０跌８﹒０點
19/03/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數２２６５５０張，增逾萬張
19/03/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２３７９０９張，增逾萬一張
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N