《日入而息》長和去年少賺31%增派息，阿里第三財季經調整盈利跌67%遠遜預期

長和(00001)全年純利跌30.7%至118.4億元，息升至1.602元；CKHGT去年收益升15%，基本EBIT升37%；港口及相關服務去年EBIT升8%，致力解決巴拿馬貨櫃碼頭業務法律爭議；李澤鉅稱今年各業務將面臨或意想不到的新挑戰；李澤鉅稱市場整合將帶來顛覆性轉變，集團財務實力穩健有足夠條件應對各種挑戰；長和黎啟明稱集團未就屈臣氏雙重上市交易作任何決定；李澤鉅指出售UKPN業務交易尚未完成，未正面回應會否派特別息；李澤鉅稱手錶從接任董事總經理時由爸爸贈送，「唔知係唔係限量版，但意義重大」

長實(01113)全年純利跌20.6%至108.5億元，末期息1.39元；全年物業銷售收益按年升23.7%，投資物業重估前溢利按年升2.33%；李澤鉅稱對長江集團中心第二期租務前景充滿信心，就北都地皮入標正研究中

阿里巴巴(09988)第三財季經調整盈利跌67%，遠遜預期

金管局表示美國未來息率走向存不確定性，續密切監察市場變化維持貨幣及金融穩定；本港三間發鈔行維持P不變，經絡料美聯儲下半年減息一次，拆息上半年徘徊2至3厘區間；中銀香港維持港元最優惠利率5厘不變；滙豐維持最優惠利率5厘不變；恒生銀行維持最優惠年利率5厘不變；渣打維持港元最優惠貸款利率5.25厘不變

中海石油化學(03983)料短期內中東衝突難以快速平息，化肥及化工原料供應緊張局面或持續

友邦(01299)集團在伊朗沒有直接營運或投資敞口，中東地區敞口非常有限

滙豐據報正考慮在未來幾年進行大規模裁員，或涉2萬個職位

本港去年第四季整體GDP按年實質上升3.8%，2025年全年升幅為3.5%

證監會去年接獲119宗生物科技、特專科企上市申請，短期內對保薦人展開主題視察；證監會禁止元大證券香港前負責人員郭哲榮重投業界四年半，罰款100萬元

3000億港元中東資本湧香港？官媒調查指真實流向難核查

中方不會限制對菲出口化肥？中方表示滿足國內需求同時部分出口；中菲合作遣返電騙重要藍通人員，涉案金額高達3.5億元

中方據報批准部分公司採購英偉達芯片，商務部表示不了解情況

商務部表示續發揮好中美經貿磋商機制作用，加強對話溝通；美報告稱中國暫無武統計劃，京表示美國應在台灣問題上謹言慎行