19/03/2026 19:18
《日入而息》長和去年少賺31%增派息，阿里第三財季經調整盈利跌67%遠遜預期
|長和(00001)全年純利跌30.7%至118.4億元，息升至1.602元；CKHGT去年收益升15%，基本EBIT升37%；港口及相關服務去年EBIT升8%，致力解決巴拿馬貨櫃碼頭業務法律爭議；李澤鉅稱今年各業務將面臨或意想不到的新挑戰；李澤鉅稱市場整合將帶來顛覆性轉變，集團財務實力穩健有足夠條件應對各種挑戰；長和黎啟明稱集團未就屈臣氏雙重上市交易作任何決定；李澤鉅指出售UKPN業務交易尚未完成，未正面回應會否派特別息；李澤鉅稱手錶從接任董事總經理時由爸爸贈送，「唔知係唔係限量版，但意義重大」
|長實(01113)全年純利跌20.6%至108.5億元，末期息1.39元；全年物業銷售收益按年升23.7%，投資物業重估前溢利按年升2.33%；李澤鉅稱對長江集團中心第二期租務前景充滿信心，就北都地皮入標正研究中
|阿里巴巴(09988)第三財季經調整盈利跌67%，遠遜預期
|金管局表示美國未來息率走向存不確定性，續密切監察市場變化維持貨幣及金融穩定；本港三間發鈔行維持P不變，經絡料美聯儲下半年減息一次，拆息上半年徘徊2至3厘區間；中銀香港維持港元最優惠利率5厘不變；滙豐維持最優惠利率5厘不變；恒生銀行維持最優惠年利率5厘不變；渣打維持港元最優惠貸款利率5.25厘不變
|中海石油化學(03983)料短期內中東衝突難以快速平息，化肥及化工原料供應緊張局面或持續
|友邦(01299)集團在伊朗沒有直接營運或投資敞口，中東地區敞口非常有限
|滙豐據報正考慮在未來幾年進行大規模裁員，或涉2萬個職位
|本港去年第四季整體GDP按年實質上升3.8%，2025年全年升幅為3.5%
|證監會去年接獲119宗生物科技、特專科企上市申請，短期內對保薦人展開主題視察；證監會禁止元大證券香港前負責人員郭哲榮重投業界四年半，罰款100萬元
|3000億港元中東資本湧香港？官媒調查指真實流向難核查
|中方不會限制對菲出口化肥？中方表示滿足國內需求同時部分出口；中菲合作遣返電騙重要藍通人員，涉案金額高達3.5億元
|中方據報批准部分公司採購英偉達芯片，商務部表示不了解情況
|商務部表示續發揮好中美經貿磋商機制作用，加強對話溝通；美報告稱中國暫無武統計劃，京表示美國應在台灣問題上謹言慎行
|統計局表示2月青年失業率略降至16.1%，創八個月新低；內地首2月財政收入轉增0.7%，證券交易印花稅激增1.1倍
《即日市況》
|鷹聲震懾恒指收跌524點報25500，262億北水淨流入接貨，阿里績前瀉4%
《深滬股市》
|滬綜指收跌1.4%險守4000點，深成指挫逾2%
《美元匯價》
|歐元最新報1.1481/13，日圓最新報159.12/15
《公司業績》
|康達環保(06136)全年純利升41.2%至2.4億人幣，派末期息0.5港仙
|偉仕佳杰(00856)全年純利升28.7%至13.5億元，派末期息41.77仙
|永嘉集團(03322)全年虧損擴大至1.8億元，不派息
|瑞聲科技(02018)全年純利升40%至25.1億人幣，派末期息35港仙
|九興控股(01836):全年純利跌19.3%至1.4億美元，連特息93港仙
|晶苑國際(02232)全年純利升12%至2.25億美元，息24.5港仙
|福田實業(00420)全年純利升4倍至7130.2萬元，派息5.7仙
|卓越教育集團(03978)全年純利升56.6%至3億人幣，派息11.7港仙
|港灣數字(00913)全年虧轉盈1.5億元，不派息
|梁志天設計集團(02262)全年純利升5.2倍至1118.9萬元，不派息
|中銀航空租賃(02588)全年純利跌14.8%至7.9億美元，息0.3061美元
|眾安在綫(06060)全年純利升82.5%至11億人幣，不派息
|美高梅(02282)全年純利升10.2%至50.7億元，末期息0.353元
|中聯通(00762)全年純利升1%至208.2億人幣，派息13.29分人幣
|長和(00001)全年純利跌30.7%至118.4億元，息升至1.602元；CKHGT去年收益升15%，基本EBIT升37%；港口及相關服務去年EBIT升8%，致力解決巴拿馬貨櫃碼頭業務法律爭議；李澤鉅稱今年各業務將面臨或意想不到的新挑戰；李澤鉅稱市場整合將帶來顛覆性轉變，集團財務實力穩健有足夠條件應對各種挑戰；長和黎啟明稱集團未就屈臣氏雙重上市交易作任何決定
|長實(01113)全年純利跌20.6%至108.5億元，末期息1.39元；全年物業銷售收益按年升23.7%，投資物業重估前溢利按年升2.33%；李澤鉅稱對長江集團中心第二期租務前景充滿信心，就北都地皮入標正研究中
《公司資訊》
|國民技術(02701)發售價定為每股10.8元
|廣合科技(01989)暗盤報88.3元，高招股價近23%
|嵐圖汽車(07489)今介紹形式上市，現價較開市價7.5元低約5%
|李澤鉅稱出售UKPN業務交易尚未完成，未正面回應會否派特別息
|小米(01810)將於今晚7時舉行新一代SU7發布會
|京東(09618P聯合小米(01810)等13個洗地機品牌發起「拒絕虛假測評」行動；京東雲承諾全系核心產品不漲價，多款產品優惠力度更大
|國泰航空(00293)在「2026年全球最佳航空公司」排行榜升至第二位，香港快運首奪廉航冠軍
|國銳生活(00108)旗下春雨醫生與圓方雪絨花開展戰略合作，三年目標營收超10億人幣
|赤峰黃金(06693)開市前停牌，待公布原因
|騰訊(00700)、陽光人壽等持股私募股權基金接手東莞長安萬達廣場
|阿里巴巴(09988)第三財季經調整盈利跌67%，遠遜預期
|中海石油化學(03983)料短期內中東衝突難以快速平息，化肥及化工原料供應緊張局面或持續
|友邦(01299)集團在伊朗沒有直接營運或投資敞口，中東地區敞口非常有限
|吉利汽車(00175)今年銷售量目標345萬輛，聯手英偉達推動全自駕技術；董明珠連同下屬購入9輛極氪009光輝，李書福親自交付
|泡泡瑪特(09992)與索尼影業將開發THE MONSTERS真人動畫電影
|滙豐據報正考慮在未來幾年進行大規模裁員，或涉2萬個職位
|宏安地產(01243)黃大仙薈淳上載售樓說明書，全盤提供195伙；黃大仙薈淳首推50伙，入場價由398.8萬元起
|恒地(00012)紅磡首匯上載售樓說明書，共提供241伙單位
|新世界(00017)尖沙咀漢口道商住項目動工，最快於明年推出市場
|鷹君(00041)羅鷹瑞1900萬沽九龍君臨天下兩房戶，連灣仔囍滙單位共套現4080萬
|承輝國際(01094)施金城已辭任執行董事兼首席財務官
|中國聯通(00762)上季5G網絡用戶累計達2.32億戶，按季淨增699.3萬戶
|石四藥集團(02005)氯化鈣已獲藥監局批准登記成為在上市製劑使用的原料藥
|中國人壽(02628)金融監管總局已核准李偉擔任公司董事的任職資格
《中國要聞》
|習近平晤土庫曼斯坦民族領袖稱加快共建「一帶一路」
|博鰲亞洲論壇下周二舉行，韓國總理金民錫、新加坡總理黃循財等出席；商務部王文濤晤韓國產業通商部長官稱推進中韓自貿協定談判
|中國新發現稀土、銻等四項關鍵礦產資源，為相關產業鏈提供堅實保障
|新能源車企座談會召開，當局要求加快補齊汽車芯片等短板
|內地航司集體上調燃油附加費，最高漲幅翻倍
|培育鑽石零售價續跌，轉向成為AI芯片散熱材料新貴
|工信部表示探索人工智能等在材料研發、中試、生產等典型場景應用
|相關部門據報要求豬企匯報全年生產目標，調減年度出欄量
|市監總局加力破除地方保護與市場分割，深入整治內捲式競爭；去年共召回汽車684.6萬輛，同比下降39.1%
|湖北開展涉芬太尼前體等化學品違法犯罪專項治理
|阿斯利康將於上海建立細胞療法商業化生產供應基地與創新中心
|再延30年，全面開展農村承包地二輪到期延包整省試點
|統計局表示2月青年失業率略降至16.1%，創八個月新低；內地首2月財政收入轉增0.7%，證券交易印花稅激增1.1倍
|人行130億逆回購利率持平，淨回籠115億；推進人民銀行法、金融穩定法等立法修法；SWIFT指2月人民幣國際支付佔比2.74%，排名降1位至第六；法國巴黎銀行首發熊貓債，3年期票息1.85%，5年期2.05%；瑞聯銀行指基本面和政策改革推動，人民幣將迎十年漲
|路透指地緣局勢升級及通脹憂慮下降，3月LPR料連續10月持穩
|張劍穎獲監管核准升任平安資管總經理
|華為企業級智能體開發平台Agent Arts將於4月30日公測；華為李鵬稱Token經濟今年將給ICT產業帶來超8000億市場機會
|賈國龍回應創辦新品牌稱冀能承接一部分西貝門店和員工
|五糧液表示從未發布「1元領酒」等「獲獎通知」短信
|華誼兄弟王忠軍再被限制消費，涉逾189萬元案款
|大眾點評「必吃榜」上線有獎舉報通道，打擊虛假宣傳
|北上廣深等地麥當勞開賣蛋撻，麥當勞中國表示限時供應新品
《寶島快訊》
|台股收跌1.92%，報33689.68點
《大國博弈》
|中方不會限制對菲出口化肥？中方表示滿足國內需求同時部分出口；中菲合作遣返電騙重要藍通人員，涉案金額高達3.5億元
|中方據報批准部分公司採購英偉達芯片，商務部表示不了解情況
|商務部表示續發揮好中美經貿磋商機制作用，加強對話溝通；美報告稱中國暫無武統計劃，京表示美國應在台灣問題上謹言慎行
|白宮表示中國已同意推遲特朗普訪華行程
《國際要聞》
|中東戰火第20日，伊朗和以色列互炸關鍵能源設施，油價累漲40%
|美歐天然氣價格快速上漲，受伊朗打擊海灣能源基礎設施影響
|美國放寬航運限制60天，以降低境內能源運輸成本；特朗普稱若卡塔爾液化天然氣設施再遭襲擊，將打擊伊朗南帕爾斯氣田；美戰爭部申請追加2000億戰爭預算用於伊朗
|泰國總理阿努廷獲國會通過連任
|日本眾議院批准兩名高市早苗提名鴿派人士，擔任央行審議委員
《外圍經濟》
|日本央行維持利率不變，高市訪美討論中東局勢
|美國國債突破39萬億美元大關，自特朗普首屆任期以來增加一倍；美國SEC批准納斯達克試辦股票代幣化交易
|聯儲局轉鷹美元走強，金銀價格雙雙受壓
|標普指能源衝擊考驗亞太企業信貸韌性
《其他消息》
|許正宇稱政府續探討設OTC場外交易平台，直言市場意見有分歧
|證監會去年接獲119宗生物科技、特專科企上市申請，短期內對保薦人展開主題視察；證監會禁止元大證券香港前負責人員郭哲榮重投業界四年半，罰款100萬元
|3000億港元中東資本湧香港？官媒調查指真實流向難核查
|消息指口罩商潘焯鴻夫婦等6人被捕，涉詐騙600萬百分百擔保貸款
|新東方發報告指香港首次躋身第二大意向留學目的地，平均留學預算60萬
|美資North Rock租用中環約克大廈整層樓面，周思遠稱反映集團在亞洲區長遠發展決心
|觀塘明星海鮮酒樓突停業，一個月連失兩分店，九龍區僅餘兩間
|中原按揭料今年港P維持不變，港按息3.25厘將橫行一段時間
|金管局表示美國未來息率走向存不確定性，續密切監察市場變化維持貨幣及金融穩定；本港三間發鈔行維持P不變，經絡料美聯儲下半年減息一次，拆息上半年徘徊2至3厘區間；中銀香港維持港元最優惠利率5厘不變；滙豐維持最優惠利率5厘不變；恒生銀行維持最優惠年利率5厘不變；渣打維持港元最優惠貸款利率5.25厘不變
|互換市場定價顯示聯儲局年內降息25個基點的可能性僅約50%；中銀香港表示市場對減息預期大幅降溫，未來減息步伐視乎通脹與經濟表現；姜靜稱港元最優惠利率料變動有限，關注港匯會否持續受壓；嘉信理財指能源風險令通脹前景不明朗，市場推遲減息預測至明年夏季
|仲量聯行指首兩個月中環甲級商廈租金累積上升3.5%
|宏福苑大火聽證會揭消防措施涉人為失誤，杜淦堃稱幾乎全部徹底失效；宏福苑大火聽證會首召開揭多項人為失誤，殉職消防員疑破窗逃生墮樓亡
|新型「碰瓷」騙案警再拘16人累計20人，430宗報案涉款過億
|會地產料減息預期轉弱對樓市影響輕微，戰事反推動投資者入市
|本港去年第四季整體GDP按年實質上升3.8%，2025年全年的升幅為3.5%
|恒生指數公司表示今天推出六條新指數，包括港美超大型股指數及港美大型股指數
|李義再獲委任為終審法院常任法官，任期3年
【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇