《日入而息》恒地去年少賺一成派息大減四成，恒指黑色星期一跌894點失兩萬五

中海宏洋(00081)全年純利跌68.1%至3億人幣，息減至2.5港仙

中糧家佳康(01610)全年盈轉虧7.5億元人民幣，不派息

瀘州銀行(01983)全年純利升20.8%至15.4億人幣，息13分人幣

嘉里建設(00683)全年純利升16.1%至9.4億元，派息維持95仙

潤啤(00291)全年純利跌28.9%至33.7億人幣，息增至0.557元人幣

華寶國際(00336)全年虧損擴至3.9億人幣，擬派特別息5.5港仙；華寶國際附屬華寶香精股份去年虧轉盈8380萬人幣

中國中藥(00570)全年盈轉虧3.4億人幣，不派息

建業新生活(09983)全年純利跌27%至1.6億人幣，不派息

昊海生物科技(06826)全年純利跌40%至2.5億人幣，派息60分

熙康雲醫院(09686)全年虧損降至3893萬人幣，不派息

杉杉品牌(01749)全年純利跌76%至790萬人幣，不派息

金岩高嶺新材(02693)全年純利跌26%至3883萬人幣，派息22.7分

鼎立資本(00356)全年虧轉盈203萬元不派息，收入跌35%

濱海投資(02886)全年純利升12%至2億人幣，派息8.36港仙

喜相逢集團(02473)全年純利升15%至4586萬人幣，不派息

其利工業(01731)去年盈利2455萬美元，跌18%，派息8.5港仙

中國新城鎮(01278)去年盈利7330萬人幣，升65%，派息0.25港仙

果下科技(02655)去年盈利1億人幣，升1倍，不派息

德康農牧(02419)去年盈利逾14億人幣，跌55%，不派息

新龍國際(00529)去年盈利6050萬元，跌56%，派息2.5仙

樂舒適(02698)去年盈利1.2億美元，升27%，派息8.88美仙

瑞昌國際(01334)去年盈利502萬人幣，跌51%，派息4分

慧居科技(02481)去年盈利1.7億人幣，升4%，派息17分

永泰生物(06978)去年虧損擴至2.3億人幣，不派息

同仁堂國藥(03613)全年純利跌21%至4億元，派息40仙

復宏漢霖(02696)全年純利升0.8%至8.3億人幣，不派息

祖龍娛樂(09990)全年虧損降至3671萬人幣不派息，收入升14%

泰昇集團(00687)全年純利升50%至6132萬元，派息3仙

北青傳媒(01000)全年虧損擴至7600萬人幣，不派息

MI能源(01555)全年虧損擴至5億人幣，不派息

中國藝術金融(01572)全年盈轉虧49萬人幣不派息，收入升87%

博奇環保(02377)全年純利升1.5%至2.4億人幣，派息6.4港仙

阿仕特朗金融(08333)全年虧轉盈799萬元不派息，收入升1.6倍

怡園酒業(08146)全年虧損降至216萬人幣不派息，收入升9%

時騰科技(08113)全年虧轉盈347萬元不派息，收入跌4%

德寶集團(08436)全年純利升1.5%不派息，收入跌14%

名科國際(08100)全年盈轉虧545萬元，不派息

綠色能源科技(00979)604萬元售德國房地產及資產，料虧損149萬元

華潤醫藥(03320)旗下華潤三九去年純利34億人幣，升2%，華潤博雅少賺71%

中國平安(02318)旗下平安銀行去年純利426億人幣，跌4%，淨息差1.78%

恒基發展(00097)全年虧損收窄至6700萬元，不派息

恒地(00012)去年純利跌10.2%至56.5億元，派息跌至76仙

森松國際(02155)全年純利跌18.7%至6億人幣，派息0.2港元

亞洲金融(00662)全年純利升62.7%至10.5億元，末期息增至16仙

博耳電力(01685)全年純利跌42.1%至1796.5萬人幣，末期息連特息共1.05港元

藥明康德(02359)全年純利升1.05倍至191.95億人幣，息1.57927元人幣

藥師幫(09885)全年純利升4.1倍至1.53億人幣，息增至11分人幣

派格生物醫藥-B(02565)全年虧損收窄至2.1億人幣，不派息

康師傅控股(00322)去年純利升20.5%至45億人幣，末期息連特別息共79.84分人幣

老鋪黃金(06181)去年純利升2.3倍至48.7億人幣，派息大增88%至11.95元人幣

中國金屬資源(01636)延遲刊發2025年業績，料4月起停牌