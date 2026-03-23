《日入而息》恒地去年少賺一成派息大減四成，恒指黑色星期一跌894點失兩萬五

|恒地(00012)去年純利跌10.2%至56.5億元，派息跌至76仙；恒地去年基礎盈利按年跌38%，投資物業經重估後公允價值虧損4.1億元
|恒基發展(00097)全年虧損收窄至6700萬元，不派息
|老鋪黃金(06181)去年純利升2.3倍至48.7億人幣，派息大增88%至11.95元人幣；老鋪黃金料今年首季淨利潤約36億元至38億元人民幣
|藥明康德(02359)全年純利升1.05倍至191.95億人幣，息1.57927元人幣
|潤啤(00291)全年純利跌28.9%至33.7億人幣，息增至0.557元人幣；華潤啤酒指營業額及利潤仍有一定增長空間，做好國際化準備
|嘉里建設(00683)全年純利升16.1%至9.4億元，派息維持95仙；嘉里建設指今年股市及樓市向上勢頭有望持續，對高端物業採取惜售策略
|康師傅控股(00322)去年純利升20.5%至45億人幣，末期息連特別息共79.84分人幣
|中石化(00386)公司油輪繞開霍爾木茲海峽，二季度原油供應無虞；有能力應對次季因資源不足可能引發的生產波動，近兩個月供應沒有問題
|中國宏橋(01378)表示中東鋁企停產料對鋁價成支持，料今年鋁價維持在每噸約2.3萬人幣
|阿里巴巴(09988)千問正式上線打車功能；阿里回應擬推「養蝦」PC硬件表示是雲電腦產品，暫無發布時間表；阿里據報擬推類OpenClaw架構PC及主機硬件；里達摩院據報將於明日公布重要AI晶片產品
|孫玉菡稱「兩蚊兩折」料下財年省5.5億，限乘240程明年推行
|恒生上調本港今年經濟增長預測至3.1%，反映本地及外圍需求增加為經濟帶來支
|特區政府調整對伊朗及以色列的外遊警示級別至黑色，其他中東國家發出黃色外遊警示
|香港郵政4月13日起調整主要郵費，30克或以下本地信件由2.2元加至2.4元
|據報伊朗準備允許日本船隻通過霍爾木茲海峽
|中國政府特使翟雋：中東已夠亂，當事方應立即停止軍事行動
|外交部表示倘戰事持續擴大，中東將陷不可收拾局面，促回歸談判
|北京市三部門約談高德、京東、美團等12家平台企業要求整改
|恒指黑色星期一跌894點報24382，金融、黃金板塊成重災區，近300億北水接盤
|滬綜指收跌3.63%險守3800點，創近一年來最大單日跌幅
|歐元最新報1.1489/91，日圓最新報159.55/60
|中海宏洋(00081)全年純利跌68.1%至3億人幣，息減至2.5港仙
|中糧家佳康(01610)全年盈轉虧7.5億元人民幣，不派息
|瀘州銀行(01983)全年純利升20.8%至15.4億人幣，息13分人幣
|嘉里建設(00683)全年純利升16.1%至9.4億元，派息維持95仙
|潤啤(00291)全年純利跌28.9%至33.7億人幣，息增至0.557元人幣
|華寶國際(00336)全年虧損擴至3.9億人幣，擬派特別息5.5港仙；華寶國際附屬華寶香精股份去年虧轉盈8380萬人幣
|中國中藥(00570)全年盈轉虧3.4億人幣，不派息
|建業新生活(09983)全年純利跌27%至1.6億人幣，不派息
|昊海生物科技(06826)全年純利跌40%至2.5億人幣，派息60分
|熙康雲醫院(09686)全年虧損降至3893萬人幣，不派息
|杉杉品牌(01749)全年純利跌76%至790萬人幣，不派息
|金岩高嶺新材(02693)全年純利跌26%至3883萬人幣，派息22.7分
|鼎立資本(00356)全年虧轉盈203萬元不派息，收入跌35%
|濱海投資(02886)全年純利升12%至2億人幣，派息8.36港仙
|喜相逢集團(02473)全年純利升15%至4586萬人幣，不派息
|其利工業(01731)去年盈利2455萬美元，跌18%，派息8.5港仙
|中國新城鎮(01278)去年盈利7330萬人幣，升65%，派息0.25港仙
|果下科技(02655)去年盈利1億人幣，升1倍，不派息
|德康農牧(02419)去年盈利逾14億人幣，跌55%，不派息
|新龍國際(00529)去年盈利6050萬元，跌56%，派息2.5仙
|樂舒適(02698)去年盈利1.2億美元，升27%，派息8.88美仙
|瑞昌國際(01334)去年盈利502萬人幣，跌51%，派息4分
|慧居科技(02481)去年盈利1.7億人幣，升4%，派息17分
|永泰生物(06978)去年虧損擴至2.3億人幣，不派息
|同仁堂國藥(03613)全年純利跌21%至4億元，派息40仙
|復宏漢霖(02696)全年純利升0.8%至8.3億人幣，不派息
|祖龍娛樂(09990)全年虧損降至3671萬人幣不派息，收入升14%
|泰昇集團(00687)全年純利升50%至6132萬元，派息3仙
|北青傳媒(01000)全年虧損擴至7600萬人幣，不派息
|MI能源(01555)全年虧損擴至5億人幣，不派息
|中國藝術金融(01572)全年盈轉虧49萬人幣不派息，收入升87%
|博奇環保(02377)全年純利升1.5%至2.4億人幣，派息6.4港仙
|阿仕特朗金融(08333)全年虧轉盈799萬元不派息，收入升1.6倍
|怡園酒業(08146)全年虧損降至216萬人幣不派息，收入升9%
|時騰科技(08113)全年虧轉盈347萬元不派息，收入跌4%
|德寶集團(08436)全年純利升1.5%不派息，收入跌14%
|名科國際(08100)全年盈轉虧545萬元，不派息
|綠色能源科技(00979)604萬元售德國房地產及資產，料虧損149萬元
|華潤醫藥(03320)旗下華潤三九去年純利34億人幣，升2%，華潤博雅少賺71%
|中國平安(02318)旗下平安銀行去年純利426億人幣，跌4%，淨息差1.78%
|恒基發展(00097)全年虧損收窄至6700萬元，不派息
|恒地(00012)去年純利跌10.2%至56.5億元，派息跌至76仙
|森松國際(02155)全年純利跌18.7%至6億人幣，派息0.2港元
|亞洲金融(00662)全年純利升62.7%至10.5億元，末期息增至16仙
|博耳電力(01685)全年純利跌42.1%至1796.5萬人幣，末期息連特息共1.05港元
|藥明康德(02359)全年純利升1.05倍至191.95億人幣，息1.57927元人幣
|藥師幫(09885)全年純利升4.1倍至1.53億人幣，息增至11分人幣
|派格生物醫藥-B(02565)全年虧損收窄至2.1億人幣，不派息
|康師傅控股(00322)去年純利升20.5%至45億人幣，末期息連特別息共79.84分人幣
|老鋪黃金(06181)去年純利升2.3倍至48.7億人幣，派息大增88%至11.95元人幣
|中國金屬資源(01636)延遲刊發2025年業績，料4月起停牌
|老鋪黃金(06181)料今年首季淨利潤約36億元至38億元人民幣
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|大洋集團(01991)遭入稟清盤涉約5038萬元未付款項，聆訊定於今年6月10日舉行
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|全球債券孳息率攀升，伊朗戰爭顛覆市場利率預期
|國際能源總署表示中東40多處能源資產嚴重受損，考慮進一步釋放原油儲備
|日本外匯事務負責人稱政府將隨時採取一切可能措施應對匯率波動
|韓國KOSPI指數下跌逾6%，韓元跌至金融危機以來最低
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