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25/03/2026 09:15

期指高開219點報25180，國指期貨升86點報8548

　　期指高開219點報25180，國指期貨高開86點報8548，科指期貨高開49點報4859。
《經濟通通訊社25日專訊》

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