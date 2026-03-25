即月期指最後交易價25370升409點，成交160572張

即月期指最後交易價25370，升409點，高水34點，成交160572張。即月國指期貨最後交易價8601，升139點，高水18點，成交198697張。另外，即月科指期貨最後交易價4935，升125點，高水12點，成交266533張。
《經濟通通訊社25日專訊》
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25/03/2026 16:46
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