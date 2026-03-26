期指低開138點報25232，國指期貨跌64點報8537

期指低開138點報25232，國指期貨低開64點報8537，科指期貨低開21點報4914。
《經濟通通訊社26日專訊》
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26/03/2026 09:15
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26/03/2026 16:46 即月期指最後交易價２４７９０跌５８０點，成交１２６９８２張
26/03/2026 16:31 即月期指最後交易價２４７９０跌５８０點，低水６６點
26/03/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１９２４５０張減逾二萬二張
26/03/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０３２９３張減逾四萬一張
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