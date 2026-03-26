即月期指最後交易價24790跌580點，低水66點

即月期指最後交易價24790，跌580點，低水66點，暫成交126982張。即月國指期貨最後交易價8367，跌234點，低水23點，暫成交196132張。另外，即月科指期貨最後交易價4749，跌186點，低水13點，暫成交229622張。
《經濟通通訊社26日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
26/03/2026 16:31
即月期指最後交易價24790，跌580點，低水66點，暫成交126982張。即月國指期貨最後交易價8367，跌234點，低水23點，暫成交196132張。另外，即月科指期貨最後交易價4749，跌186點，低水13點，暫成交229622張。
《經濟通通訊社26日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
上一篇新聞︰26/03/2026 16:46 即月期指最後交易價２４７９０跌５８０點，成交１２６９８２張
下一篇新聞︰26/03/2026 15:04 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６１８﹒２５跌２２…
26/03/2026 19:45 《日入而息》美團去年轉蝕錄經調整虧損逾186億人幣，中國平安去年多賺6.5%
26/03/2026 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２４７６１點，跌２９點，低水９５點
26/03/2026 17:07 《外圍焦點》英倫銀行委員發表講話，美國公布堪薩斯城聯儲製造…
26/03/2026 09:15 期指低開１３８點報２５２３２，國指期貨跌６４點報８５３７
26/03/2026 09:08 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６３２﹒２５跌８﹒…
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N