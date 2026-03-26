即月期指最後交易價24790跌580點，成交126982張

即月期指最後交易價24790，跌580點，低水66點，成交126982張。即月國指期貨最後交易價8367，跌234點，低水23點，成交196867張。另外，即月科指期貨最後交易價4749，跌186點，低水13點，成交229656張。
《經濟通通訊社26日專訊》
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26/03/2026 16:46
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