美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨6618.25跌22.5點

|名稱
|15:01報價
|上日報價
|升/跌
|升/跌百分率
|標普500六月期貨
|6618.25
|6640.75
|-22.50
|-0.34%
|三十年期美國債券孳息率
|4.924%
|4.90%
|十年期美國債券孳息率
|4.365%
|4.33%
|五年期美國債券孳息率
|4.021%
|3.98%
|三年期美國債券孳息率
|3.920%
|3.88%
|兩年期美國債券孳息率
|3.924%
|3.88%
|名稱
|15:01報價
|本地倫敦金
|4455.53/4455.98
|本地倫敦銀
|69.98/70.02
|九九金
|41215
26/03/2026 15:04
|名稱
|15:01報價
|上日報價
|升/跌
|升/跌百分率
|標普500六月期貨
|6618.25
|6640.75
|-22.50
|-0.34%
|三十年期美國債券孳息率
|4.924%
|4.90%
|十年期美國債券孳息率
|4.365%
|4.33%
|五年期美國債券孳息率
|4.021%
|3.98%
|三年期美國債券孳息率
|3.920%
|3.88%
|兩年期美國債券孳息率
|3.924%
|3.88%
|名稱
|15:01報價
|本地倫敦金
|4455.53/4455.98
|本地倫敦銀
|69.98/70.02
|九九金
|41215
上一篇新聞︰26/03/2026 16:31 即月期指最後交易價２４７９０跌５８０點，低水６６點
下一篇新聞︰26/03/2026 09:15 期指低開１３８點報２５２３２，國指期貨跌６４點報８５３７
26/03/2026 17:20 【夜期時段】即月期指最新報２４７６１點，跌２９點，低水９５點
26/03/2026 17:07 《外圍焦點》英倫銀行委員發表講話，美國公布堪薩斯城聯儲製造…
26/03/2026 16:46 即月期指最後交易價２４７９０跌５８０點，成交１２６９８２張
26/03/2026 09:08 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６６３２﹒２５跌８﹒…
26/03/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１９２４５０張減逾二萬二張
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N