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期貨新聞

26/03/2026 15:04

美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨6618.25跌22.5點

標普與美債孳息率最新行情
名稱15:01報價上日報價升/跌升/跌百分率
標普500六月期貨6618.256640.75-22.50-0.34%
三十年期美國債券孳息率4.924%4.90%　　
十年期美國債券孳息率4.365%4.33%　　
五年期美國債券孳息率4.021%3.98%　　
三年期美國債券孳息率3.920%3.88%　　
兩年期美國債券孳息率3.924%3.88%　　
 
黃金價格最新行情
名稱15:01報價
本地倫敦金4455.53/4455.98
本地倫敦銀69.98/70.02
九九金41215
　　上述報價只供參考用

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