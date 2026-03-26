《日入而息》美團去年轉蝕錄經調整虧損逾186億人幣，中國平安去年多賺6.5%

|美團(03690)上季盈轉虧錄經調整虧損151億人幣，全年經調整虧損186.5億人幣；美團去年核心本地商業分部經營虧損69億人幣，新業務經營虧損擴大至101億人幣
|中移動(00941)全年純利跌0.9%至1371億人幣，遜預期，派息2.52港元；去年第四季移動業務客戶季度淨減370.5萬戶；今年資本開支料降9.5%，網絡投資增62.4%
|中國平安(02318)全年純利升6.5%至1347.8億人幣，息1.75人幣
|特步國際(01368)全年純利升10.8%至13.7億人幣，息9.5港仙可以股代息；去年主品牌收入按年增1.5%，專業運動分部收入增長30.8%；料專業運動品牌收入升最多升三成，今年毛利率僅按年相約
|國壽(02628)上市以來累計分紅達2450億人幣，目前公司在境外投資敞口非常小
|蒙牛(02319)冀今年全年收入中單位數增長，制定三年股東回報計劃
|國泰航空(00293)4月起再度上調燃油附加費，短途加至389元，改為每兩周檢視一次
|港燈(02638)4月下調燃料調整費至30.4仙，預告年中起顯著上升
|港鐵(00066)鄧智輝稱中東緊張局勢影響市場情緒，屯門第16區站第二期項目仍料次季招標
|英國金融時報指香港計劃修改規定提供資產管理機構稅務寬減
|本港2月整體出口和進口數字分別上升24.7%和29.9%
|經絡指中小型銀行推超短罰息期H按計劃，料可吸引投資者選用
|王毅與中東多國外長通話，稱伊朗「出現一線和平曙光」；王毅晤國際原子能機構總幹事，稱須防止中東對抗輪番升級；中方警戒艦正處於霍爾木茲海峽附近？中國國防部表示假消息
|日本2月百貨店中國遊客免稅銷售額同比大減四成；回應日本企業未獲邀參加發展論壇，商務部表示堅持高水平對外開放；中國外交部籲近期避免前往日本表示在日中國公民安全環境持續惡化
|港股業績遜色，恒指收跌479點報24856再失牛熊線，內險插水泡泡瑪特兩連崩
|滬綜指收跌1.09%再失三千九，兩市成交不足2萬億
|歐元最新報1.1551/02，日圓最新報159.52/54
|威勝控股(03393)全年純利升50%至10.6億人幣，派末期息48港仙
|特步國際(01368)全年純利升10.8%至13.7億人幣，息9.5港仙可以股代息；去年主品牌收入按年增1.5%，專業運動分部收入增長30.8%；料專業運動品牌收入升最多升三成，今年毛利率僅按年相約
|中化化肥(00297)全年純利升18.6%至12.6億人幣，派息6.93港仙
|中升控股(00881)全年盈轉虧16.7億人幣，不派息
|深圳國際(00152)全年純利跌21.7%至22.5億元，末期息減至46仙；附屬2.87億元人民幣受讓華南轉型項目二期一階段留用土地
|日清食品(01475)全年純利升64.9%至3.3億元，派息15.88仙；去年香港及其他地區業務收入增加7.7%，對增長前景保持謹慎樂觀
|康臣葯業(01681)全年純利升18.4%至10.8億人幣，派息40港仙
|凱富善集團(08512)全年純利跌41%至1億元，不派息
|巨騰國際(03336)全年虧損收窄至4.9億元，不派息
|醫脈通(02192)全年純利升6.1%至3.3億人幣，派息14.35分人幣
|旭日企業(00393)全年純利升22.5%至7517.6萬元，息5.8仙
|先瑞達(06669)全年純利升1.28倍至1.2億人幣，不派息
|鴻興印刷集團(00450)全年虧損擴大至7893.7萬元，末期連特息派6仙
|百融雲(06608)全年純利跌74.9%至6690.8萬人幣，不派息
|信利國際(00732)全年純利跌9.2%至2.7億元，息5仙
|移卡(09923)全年純利升11.9%至9224.4萬人幣，不派息
|連達科技控股(00889)全年虧損收窄至2419.1萬元，不派息
|高鵬礦業(02212)全年虧損收窄至1750.2萬人幣，不派息
|東軟睿新集團(09616)全年純利跌13.1%至4億人幣，派息28港仙
|佛朗斯股份(02499)全年純利跌19.4%至8221.2萬人幣，不派息
|翼辰實業(01596)全年虧轉盈2.8億人幣，派息1.11分
|永安(00289)全年虧損收窄至3.3億元，息74仙
|天保能源(01671)全年純利升84.4%至835.5萬人幣，息2.6分；委任毛永明為總經理
|北控(00392)全年純利跌1.3%至50.6億人幣，派息77港仙
|中海物業(02669)全年純利跌9.7%至13.7億人幣，派息10港仙
|瑞安房地產(00272)全年盈轉虧17.82億元人民幣，不派息
|方正控股(00418)全年純利跌37.7%至2980.8萬元，不派息
|寶濟藥業-B(02659)全年虧損擴大至近4億人幣，不派息
|中國建築(03311)全年純利升0.3%至85.9億人幣，息28.5港仙
|勝獅貨櫃(00716)全年純利跌49%至1741.1萬美元，派息5港仙
|越秀服務(06626)全年純利跌22.5%至2.7億元人幣，派息3.7港仙
|中國生物製藥(01177)全年純利跌33%至23.4億人幣，派息5港仙；英文股份簡稱更改為SBP GROUP，3月31日起生效
|中海油(00883)全年純利跌11.5%至1221億人幣遜預期，息55港仙
|中移動(00941)全年純利跌0.9%至1371億人幣，遜預期，派息2.52港元；去年第四季移動業務客戶季度淨減370.5萬戶；今年資本開支料降9.5%，網絡投資增62.4%
|香格里拉(00069)全年純利跌30.4%至1.1億美元，派息10港仙
|中國平安(02318)全年純利升6.5%至1347.8億人幣，息1.75人幣
|數字營銷服務商「易點天下」向聯交所遞上市申請，去年純利按年跌近32%
|彭博指月之暗面正考慮赴港上市，與中金、高盛磋商上市合作
|復星旗下地中海俱樂部據報考慮上市，地點可能選在香港
|易方達亞洲半導體ETF(03486)今掛牌，指數基日以來回報逾400%
|閩信集團(00222)持廈門國際銀行股權被攤薄，料虧損1000萬元
|中國建材(03323)附屬中材國際去年賺29億人幣跌4%，北新建材去年少賺20%
|寶尊電商(09991)去年第四季盈轉虧3796萬人幣，全年虧損擴至2.4億人幣
|港燈(02638)4月下調燃料調整費至30.4仙，預告年中起顯著上升
|部署「龍蝦」存安全隱患，百度(09888)阮瑜倡使用單獨設備並嚴控權限
|中銀香港(02388)推出「中銀粵企財資中心服務方案」
|艾德韋宣(09919)公司在中東沒有業務，今年派息比率目標為80%
|築友智造(00726)開市前停牌，待發布董事會會議延期公告；業績董事會延期至今日，午後復牌
|美圖公司(01357)今早停牌，全年業績疑提前外洩
|天源集團(06119)開市競價時段停牌，待公布原因
|興利（香港）控股(00396)今早停牌，待發內幕消息
|愛德新能源(02623)今早停牌，待發內幕消息
|萬科(02202)據報再次尋求債券展期，研究整體重組計劃
|宏安地產(01243)黃大仙薈淳本周五首輪公開發售100伙，超額認購達4.82倍
|恒地(00012)夥希慎(00014)、帝國集團紅磡項目命名為首岸，全盤提供1296伙
|永義(01218)堅尼地城住宅項目海嵎至今累售84伙，吸金逾7.6億
|香港興業(00480)雙軌並行推進「愉景灣2.0」藍圖
|中遠海運(01919)恢復海灣國家訂艙，據報船舶暫不通過霍爾木茲海峽
|中免國際與安踏(02020)簽署戰略合作備忘錄，拓展「一帶一路」沿線市場
|PAObank改名為「平安數字銀行」，冀加強平安集團品牌效應
|TVB(00511)去年扭虧，許濤稱改名「無綫集團」反映多平台定位，對前景持審慎樂觀態度
|國壽(02628)上市以來累計分紅達2450億人幣，目前公司在境外投資敞口非常小
|蒙牛(02319)冀今年全年收入中單位數增長，制定三年股東回報計劃
|港鐵(00066)鄧智輝稱中東緊張局勢影響市場情緒，屯門第16區站第二期項目仍料次季招標
|萬咖壹聯(01762)授出逾1440萬份購股權
|基石藥業(02616)抗腫瘤藥物公布最新臨床進展
|復宏漢霖(02696)HLX701聯合西妥昔單抗和化療治療晚期結直腸癌的1b/2期臨床研究於中國境內完成首例患者給藥
|中興通訊(00763)方榕稱正推進豆包手機研發，今年或推「龍蝦」手機
|中國環境資源集團(01130)進一步延長可能收購事項之諒解備忘錄最後截止日期
|國泰航空(00293)4月起再度上調燃油附加費，短途加至389元，改為每兩周檢視一次
|瑞鑫國際集團(00724)委任為聯席獨立財務顧問，繼續暫停買賣
|美團(03690)上季盈轉虧錄經調整虧損151億人幣，全年經調整虧損186.5億人幣
|趙樂際歡迎各國企業深耕中國市場，要摒棄衝突對抗和強權霸凌
|巴斯夫廣東一體化基地全面投產，為首個外商獨資大型石化項目；國務部表示與塞爾維亞開展正常軍貿合作，不針對第三方
|中國商務部表示5月1日起對所有非洲建交國全面實施零關稅；去年旅行服務出口規模3939億元，同比增近50%；機電產品進出口明顯增長，外貿穩中向好勢頭有望持續；跨國公司負責人密集訪華，商務部指來中國投資已成「必選項」；王文濤晤世貿總幹事，稱堅決維護最惠國待遇等原則
|海南省委書記表示封關百日外貿進出口超800億元，增逾三成
|春秋航空4月5日起上調國內航線燃油附加費
|醫保局將用3年左右時間基本建立長期護理保險制度；醫保局王文君稱長期護理保險試點共拉動社會資本投入超600億
|劉強東旗下探海遊艇投資150億元於大連建設製造基地等
|內地部分銀行傳接監管口頭重申，自營資金投資交易所公司債不能經固定收益平台
|內地最大跨境ETF富國及聯接基金降管理費至每年0.15%
|廣東發布推動製造業服務業協同融合發展行動方案；廣東力爭到年底建設逾200家智能工廠和智能體工廠
|人行2240億逆回購利率持平，淨投放2110億
|SEMI中國總裁馮莉稱今年全球AI基礎設施支出將達4500億美元
|上海交大教授嚴弘稱AI衝擊計算機專業，短期內卻很難替代電工
|大眾中國回應斯柯達退出中國，銷售到年中，持續提供售後
|抖音表示近兩周處置17.8萬條色情低俗內容，處罰6.9萬個帳號
|微信視頻號收緊財經類內容監管，禁止公開薦股、惡意唱衰、NFT等
|網傳連雲港破220噸稀土走私案，當地政府表示警方已就造謠立案調查
|台股收跌0.3%，報33337.62點
|台北前市長柯文哲涉京華城貪污等案件，一審判囚17年
|王毅與中東多國外長通話，稱伊朗「出現一線和平曙光」；王毅晤國際原子能機構總幹事，稱須防止中東對抗輪番升級；中方警戒艦正處於霍爾木茲海峽附近？中國國防部表示假消息
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|中歐合作「微笑衛星」完成發射場最後準備，計劃4月9日發射；英國阻中企蘇格蘭建廠，中國外交部表示中英合作不應受泛安全化衝擊
|中國外交部回應特朗普5月中訪華：雙方就此事保持著溝通
|伊朗戰火第27日，德黑蘭拒絕美國15點停火建議
|日本首相表示特朗普請求日方護航霍爾木茲海峽被拒
|韓國總統警告油站勿哄抬價格，敦促國民節約用電
|美國據悉在評估油價每桶200美元的極端情境，白宮否認；研究指中東衝突導致股市下跌，美國家庭財富將縮水1.5萬億美元
|馬斯克得罪方丈，遭特朗普排除在白宮顧問圈外
|日本央行首次發布通脹數據，2月核心CPI按年增2.2%
|關稅效應浮現，美國2月進出口物價飆升1.3%遠超預期；美國按揭利率飆至6.43%，創五個月高位；大行對美元走勢意見相左，投資者將被迫購買美元？
|阿瑞斯旗下私募信貸基金創最大單月虧損，伊朗戰火料推高避險
|高盛下調亞洲股市目標價，強調油價衝擊基本上已被市場消化；高盛評估戰爭影響，美國年內經濟衰退風險上升至30%；高盛前CEO指私募市場隨時星火燎原，引燃大範圍資產減值風險
|Citrini創辦人指聯儲局將無視油價衝擊，投資者勿放棄降息預期
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|「2025健康同行夥伴大獎」得獎名單；「2025健康同行夥伴大獎」頒獎典禮，26位傑出得獎機構揭曉
|許正宇稱積金易平台接獲約1.1萬宗投訴，已處理逾七成個案
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|創新科技署表示八個項目納入第三個InnoHK研發平台，政府資助共25億元
|政府收購宏福苑7座業權，何永賢澄清不涉法團戶口及維修基金餘款；競委會指宏福苑大維修或涉兩個以上圍標集團，不排繼續有檢控
|惠康與中糧集團達成戰略合作，劍指年銷售額逾1億港元
|本港5大學學科躋QS排名首十，港大牙醫排名最高續居全球第二
|港專9500萬買入沙田石門新都廣場18樓全層
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|本港2月整體出口和進口數字分別上升24.7%和29.9%
|超鏈控股正式成立，聚焦跨境清結算基礎設施研發與應用、資產代幣化及證券代幣化
|醫管局港島東西聯網4月1日起合併，整合為香港島聯網