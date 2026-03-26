《日入而息》美團去年轉蝕錄經調整虧損逾186億人幣，中國平安去年多賺6.5%

威勝控股(03393)全年純利升50%至10.6億人幣，派末期息48港仙

特步國際(01368)全年純利升10.8%至13.7億人幣，息9.5港仙可以股代息；去年主品牌收入按年增1.5%，專業運動分部收入增長30.8%；料專業運動品牌收入升最多升三成，今年毛利率僅按年相約

中化化肥(00297)全年純利升18.6%至12.6億人幣，派息6.93港仙

中升控股(00881)全年盈轉虧16.7億人幣，不派息

深圳國際(00152)全年純利跌21.7%至22.5億元，末期息減至46仙；附屬2.87億元人民幣受讓華南轉型項目二期一階段留用土地

日清食品(01475)全年純利升64.9%至3.3億元，派息15.88仙；去年香港及其他地區業務收入增加7.7%，對增長前景保持謹慎樂觀

康臣葯業(01681)全年純利升18.4%至10.8億人幣，派息40港仙

凱富善集團(08512)全年純利跌41%至1億元，不派息

巨騰國際(03336)全年虧損收窄至4.9億元，不派息

醫脈通(02192)全年純利升6.1%至3.3億人幣，派息14.35分人幣

旭日企業(00393)全年純利升22.5%至7517.6萬元，息5.8仙

先瑞達(06669)全年純利升1.28倍至1.2億人幣，不派息

鴻興印刷集團(00450)全年虧損擴大至7893.7萬元，末期連特息派6仙

百融雲(06608)全年純利跌74.9%至6690.8萬人幣，不派息

信利國際(00732)全年純利跌9.2%至2.7億元，息5仙

移卡(09923)全年純利升11.9%至9224.4萬人幣，不派息

連達科技控股(00889)全年虧損收窄至2419.1萬元，不派息

高鵬礦業(02212)全年虧損收窄至1750.2萬人幣，不派息

東軟睿新集團(09616)全年純利跌13.1%至4億人幣，派息28港仙

佛朗斯股份(02499)全年純利跌19.4%至8221.2萬人幣，不派息

翼辰實業(01596)全年虧轉盈2.8億人幣，派息1.11分

永安(00289)全年虧損收窄至3.3億元，息74仙

天保能源(01671)全年純利升84.4%至835.5萬人幣，息2.6分；委任毛永明為總經理

北控(00392)全年純利跌1.3%至50.6億人幣，派息77港仙

中海物業(02669)全年純利跌9.7%至13.7億人幣，派息10港仙

瑞安房地產(00272)全年盈轉虧17.82億元人民幣，不派息

方正控股(00418)全年純利跌37.7%至2980.8萬元，不派息

寶濟藥業-B(02659)全年虧損擴大至近4億人幣，不派息

中國建築(03311)全年純利升0.3%至85.9億人幣，息28.5港仙

勝獅貨櫃(00716)全年純利跌49%至1741.1萬美元，派息5港仙

越秀服務(06626)全年純利跌22.5%至2.7億元人幣，派息3.7港仙

中國生物製藥(01177)全年純利跌33%至23.4億人幣，派息5港仙；英文股份簡稱更改為SBP GROUP，3月31日起生效

中海油(00883)全年純利跌11.5%至1221億人幣遜預期，息55港仙

中移動(00941)全年純利跌0.9%至1371億人幣，遜預期，派息2.52港元；去年第四季移動業務客戶季度淨減370.5萬戶；今年資本開支料降9.5%，網絡投資增62.4%

香格里拉(00069)全年純利跌30.4%至1.1億美元，派息10港仙